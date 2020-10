¿Te imaginás a Carlos Paz sin el lago San Roque? ¿Qué había antes de la estancia Santa Leocadia? ¿Quiénes la habitan? EL DIARIO presentó el primero de los especiales sobre la historia de la región en YouTube.

No te pierdas las próximas entregas, no olvides suscribirte y darle ME GUSTA.