Carlos Paz tiene transmisión comunitaria del virus, pero no habrá restricciones

La ciudad de Carlos Paz ingresó a fase de transmisión comunitaria de coronavirus, aunque no habrá restricciones. Esto significa que comenzaron a registrarse casos que no tienen vinculación con otros positivos y que no tienen un nexo epidemiológico definitivo. Ayer se informaron cinco nuevos casos y dos fallecimientos.

Según datos del Laboratorio Central y el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, desde el inicio de la pandemia, se registraron 3682 casos en la ciudad, de los cuales hubo 408 positivos (260 recuperados y 7 fallecidos) y 3101 descartados.

Actualmente, hay 173 casos en estudio y el municipio mantiene la fase de distanciamiento social y está cumpliendo con las disposiciones del Centro de Operaciones de Emergencias, aunque no hay restricciones nocturnas como en otras localidades.

El gobierno municipal reconoció la necesidad de mantener flexibilizadas las actividades, por lo que volvió a solicitar una extrema colaboración de los vecinos en el cumplimiento de las medidas de bioseguridad como distanciamiento social. uso de barbijo y lavado frecuente de manos.