La Agrupación Gaucha Carlos Nicandro Paz, guardianes de la tradición

La agrupación gaucha Carlos Nicandro Paz celebró ayer el Día de la Tradición con una ofrenda floral que se hizo en la plaza José Hernández, luego que la irrupción de la pandemia los obligara a suspender la características jineteada.

De la actividad, participaron Ramón Paredes, Franco García y el presidente del centro vecinal Los Manantiales, Héctor González.

Franco García es vicepresidente de la agrupación gaucha y reconoció a EL DIARIO: «Hicimos un pequeño homenaje, fuimos dos representantes de la agrupación junto con el presidente del centro vecinal e hicimos una ofrenda en la plaza José Hernández. Para nosotros, el 10 de noviembre es un día muy importante y una fecha muy esperada para el gauchaje. Siempre hacemos la jineteada en el campo Carlos Capdevila, que en esta ocasión debió suspenderse por la pandemia. No pudimos desfilar tampoco en el cumpleaños de Carlos Paz y esta fue una forma de seguir teniendo presente nuestras tradiciones y costumbres».

«Yo fuie además con mis dos hijas y me siento orgullo de ser parte de todo esto y ayudar a que no muera la tradición. No debemos perder nuestras raíces, nuestras tradiciones y hay que seguir inculcando a las nuevas generaciones el amor por nuestras cosas, por nuestra gente y nuestra patria»; concluyó García, quien además fue un destacado futbolista de Independiente de Playas de Oro y del Atlético Carlos Paz.