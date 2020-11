Movilización en Cosquín: Piden justicia por Cecilia Basaldúa y Jorge Reyna

Mañana se realizará una movilización hacia los Tribunales de Cosquín para reclamar justicia por el femicidio de Cecilia Basaldúa, la aplicación de la Ley Micaela y el esclarecimiento de la muerte del adolescente Jorge Reyna y todas las víctimas de la justicia patriarcal. La convocatoria fue realizada por agrupaciones feministas, colectivos de mujeres, familiares de las víctimas, H.I.J.O.S Punilla y grupos autoconvocados.

Se hará una concentración a las 10 hs. en la Plaza San Martín y luego se avanzará hacia la sede judicial, para exigir «basta de impunidad» y que sean condenados los responsables de los crímenes.

También fueron remitidas dos cartas hacia la fiscal Paula Kelm, a través de las cuales, se rechaza que haya sido archivada la casa por la muerte del joven Jorge Reyna, en la comisaría de Capilla del Monte, el día 26 de octubre del año 2013; como también que se encuentre al femicida de Cecilia Gisela Basaldúa.

Jorge Reyna tenía 17 años, era oriundo de San Esteban, y el sábado 26 de octubre de 2013 fue detenido en la comisaría de Capilla del Monte. Según denunciaron sus familiares y amigos, allí habría sido sometido a golpes y salvajes torturas por parte del personal policial y luego se informó oficialmente que se había suicidado.

Con respecto al caso Basaldúa, expresaron su preocupación por las dudas en torno a la investigación que, de acuerdo a los dichos de la familia y sus abogadas, está llevando la fiscal, «donde las líneas de investigación propuestas por la querella, no son tomadas en cuenta». «Las dudas que rodean su femicidio nos alejan día a día de la verdad. Nos preocupa la falta de perspectiva de género que hubo desde el primer momento de su búsqueda y en el proceso de la investigación judicial, situación que evidencia la poca eficacia en la implementación de la Ley Micaela como una herramienta imprescindible para trabajar en la justicia»; añadieron.

«A casi siete meses del femicidio de Cecilia, los resultados de las pericias son parciales. Señora fiscal: ¿avanzar en estos peritajes no allanaría el camino para saber la relación real con el caso del único imputado? En las declaraciones públicas, la señora fiscal nunca es concreta con el tipo de pruebas que incriminan al único imputado de la causa, dejando por sentado el derecho de libre circulación de Mainardi, de quién a la fecha no tiene pruebas en su contra. ¿Las pertenencias de Cecilia halladas en la propiedad del señor Mainardi, y otras qué él mismo dispuso regalar a un tercero, no son elementos probatorios que abren una posible sospecha en su persona? También nos preguntamos con asombro y preocupación, señora fiscal, ¿por qué desde la Fiscalía no se avanza en investigar qué pasó con Cecilia los días que estuvo desaparecida, antes de su muerte?. Es imperioso que el camino de la justicia contenga como valores vectores del trabajo la ética, el compromiso con la verdad, el humanismo y el respeto. No hay pandemia que justifique el destrato que ha recibido la familia de Cecilia por parte de esta fiscalía»; denunciaron.