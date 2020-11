«Panchito» contra la pandemia, una conmovedora historia en Cosquín

Francisco Barrionuevo es oriundo en Cosquín y tiene 5 años. Nació por cesárea a las 28 semanas de gestación y fue diagnosticado con hidrocefalia, epilepsia, hipertiroidismo y displasia broncopulmonar. A los tres meses de vida, debió ser sometido a una intervención quirúrgica y le colocaron una válvula que mensualmente debe controlarse.

Sin embargo, ante la irrupción de la pandemia, sus padres comenzaron a tener varios problemas para poder llevarlo a Córdoba y que pudiese ser controlado por los médicos.

Su mamá se llama Solange Nievas y es ama de casa y su pareja es albañil y aseguran que pasaron meses difíciles durante la cuarentena y numerosos problemas económicos, lo que derivó en que «Panchito» tuviese algunos inconvenientes con su válvula y tuviera que ser trasladado de urgencia hasta el Hospital de Niños hace tres semanas.

Ante la necesidad de encontrar algún ingreso alternativo, hicieron una huerta en su casa y ahora lanzaron una rifa para recaudar fondos que permitan terminar la casa, garantizarle a «Panchito» y sus cuatro hermanos una mejor calidad de vida y costear su tratamiento y sus necesidades más urgentes.

Solange Nievas es mamá de «Panchito» y contó a EL DIARIO: «A los tres meses, le colocaron a Panchito su primera válvula. Él duerme con oxígeno por las noches y si en el día se agita, mucho le colocamos oxígeno. Se atendió siempre en el Hospital de Niños y tenía sus controles mensuales por la válvula, pero con esta pandemia no pudimos viajar más a Córdoba y tuvimos que interrumpir sus controles. Nosotros nos manejamos en colectivo, no tenemos movilidad propia y es todo un tema, porque en el colectivo necesita estar arriba nuestro y muchas veces se cansa. Una de sus piernitas no tiene movilidad y en casa, tiene un andador que le sirve de sostén, pero que es incómodo para la calle»,

«Pasaron seis meses sin poder controlarse correctamente, lo atendían en el hospitalito de Cosquín , pero no es lo mismo. Él necesita atención más compleja y todo derivó en que surgiera una complicación con su válvula. Hace tres meses, lo llevamos en ambulancia al Hospital de Niños, el tomógrafo estaba roto y su médico nos ayudó a trasladarlo al Sanatorio el Salvador y a conseguir rápido su válvula. Le realizaron la cirugía y no respondía, no lograban despertarlo, así que a los dos días volvió al quirófano y pasó por dos cirugías en tres días. Al otro día despertó y estaba como si nada hubiese pasado»; sostuvo.

«Su papá vive en Buenos Aires y él tiene cobertura de APROSS, y este año debía empezar su escolaridad en una escuela especial y está anotado para realizar sus terapias de fonoaudiología, psicología y psicopedagogía en el Centro Especial de Santa María. Pero todo se atrasó con la pandemia y por suerte, estamos en contacto con la gente de la escuela»; añadió.

Hace algunos días, se viralizó una campaña que su familia lanzó en las redes sociales para vender una rifa y poder completar su casa. «Nuestra casa está en construcción hace dos años, necesitamos terminar con urgencia el baño y la cocina porque es muy importante para su salud, pero vamos de a poco tratando de que todo lo que se haga esté acondicionado para Panchito. La Municipalidad de Cosquín nos acercó un tanque, estamos trabajando en conjunto con la Defensoría del Niño y queremos tener una solución al tema del agua. Es una prioridad para nosotros poder mantener su higiene, necesitamos una cisterna de forma urgente y mucha gente nos quiso dar plata, pero nosotros somos personas trabajadores y sabemos lo que cuesta llevar un plato de comida a la mesa. No nos pareció honesto recibir plata, por eso decidimos hacer una rifa que nos pareció lo mas justo»; destacó Solange, quien completó: «Estamos muy agradecidos con la gente, Panchito tiene una fortaleza y unas ganas de vivir increíbles».