Carlos Paz: La receta de su abuela y una cocina para derrotar la pandemia

Constanza es una joven emprendedora de Carlos Paz que vio en la pandemia una oportunidad. Ella y su pareja trabajaban en la recepción de un hotel de la ciudad y debido a la cuarentena, se quedaron sin ingresos. Con un poco de harina, manteca, dulce de leche y azúcar, la cocina de su casa se convirtió en el laboratorio perfecto para crear «CocoGula», su fábrica de donas y churros que se volvió un éxito y le permitió sobrevivir durante los últimos meses.

Primero comenzó vendiendo sus delicias dulces entre sus conocidos y poco a poco, fue haciéndose de varios clientes que todas las semanas le compran. Asimismo, montó un puesto en la feria de emprendedores que organiza la Municipalidad que le significó un gran impulso y terminó de consolidar su emprendimiento.

«CocoGula» es una combinación del apodo de Constanza, a quien todos conocen como Coco, y la gula, ese deseo incontenible por el buen comer.

«Arranqué el 20 de marzo cuando nos guardaron a todos, mi pareja y yo trabajamos del turismo y durante dos meses, estuvimos sin hacer nada y nos propusimos hacer algo para generar ingresos. Como los dos vivíamos del turismo, la pandemia nos afectó mucho y se nos estaba haciendo todo muy difícil. Yo decidí buscar la receta de los churros que hacía mi abuela y después encontré una receta de donas en Internet y decidimos comenzar con eso»; aseguró Coco, en diálogo con EL DIARIO.

«Yo me encargo de todo el proceso de elaboración y mi pareja me ayuda con el reparto y difundiendo. Aprovechamos mucho las redes sociales, empecé ofreciendo algunos box dulces y salados para regalos pero se vendía pocos, entonces decidí que venderíamos los churros y las donas por docena y media docena. Al principio, teníamos poca variedad, pero luego le fui agregando nuevos rellenos, baños de chocolante y los toppings, que son todas las cosas que le podés echar encima a los churros y las donas»; agregó.

Consultada sobre el crecimiento de su emprendimiento de pandemia, Constanza destacó: «Yo había comenzado hace algún tiempo atrás con un curso de pastelería que me sirvió mucho y cuando tuve la oportunidad de llegar a la feria de emprendedores, recibí una ayuda muy grande. Le estoy agradecida a Horacio Gigena (responsable del área de Economía Social y Promoción del Empleo de la Municipalidad) porque me brindó una oportunidad muy grande. Conseguí más clientes y me hice más conocida. Así fue creciendo y la verdad que no sé cuántos churros y donas estoy haciendo por semana, porque siempre va variando. Pero lo bueno de mis productos es que pueden mantener congelados por meses y no perder su sabor».

Pero además de haberse convertido en un éxito en Villa Carlos Paz, Constanza reconoció que una clienta le ofreció la posibilidad de abrir una franquicia fuera de la ciudad. «Ella se quiere mudar a fin de año y le encanta mi producto, así que me dijo que quería vender los churros y las donas de CocoGula fuera de Carlos Paz. Todavía es un proyecto, pero es una gran oportunidad»; contó.

Los productos de «CocoGula» pueden encargarse a través del Instagram: @cocogula o bien a través del número de contacto: (03541)-671970.