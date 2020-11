Carlos Paz: Volvió el calor y el peligro por los alacranes, arañas y víboras

Con la llegada de las altas temperaturas, también volvió el peligro por las picaduras de alacranes, arañas y víboras. Durante las últimas semanas, se sumaron varios testimonios de vecinos de Villa Carlos Paz que alertaron sobre la presencia de especies venenosas en los patios de sus casas.

Las autoridades solicitan extremar los cuidados, desmalezar las propiedades, no acumular basura o escombros cerca del hogar, colocar burletes en las puertas y ventanas, reparar las grietas en las paredes, cubrir con tela metálica los resumideros y controlar la entrada y salida de cañerías.

En las sierras cordobesas, las especies más comunes de alacranes con el Bothriurus bonariensis y el Tityus trivittatus. Este último tiene un veneno peligroso y se deben tomar precauciones para evitar que ingresen al hogar, y ante una picadura, acudir al centro de salud más cercano, en forma urgente.

Los alacranes siempre buscan ambientes húmedos y oscuros, por lo que en el interior del hogar se esconden dentro de zapatos, entre la ropa de vestir y la de cama, en el trapo de piso, o en grietas en pisos y paredes. En el exterior de la vivienda pueden ocultarse en sitios donde se acumula basura o escombros, debajo de piedras y troncos, entre otros.

También existen dos peligrosas arañas: la llamada «araña de los rincones», que habita en sitios secos y oscuros como ropa guardada, zócalos y detrás de muebles y la peligrosa «viuda negra», que anida a la altura del suelo en espacios abiertos como huecos en los árboles y grietas en las paredes o pisos.

Las especies de víboras más comunes son la coral, cascabel, yarará chica, yarará ñata y yarará grande. En zonas de monte nativo, suelen hallarse especímenes de yarará, que se mueven principalmente durante la noche y el atardecer y que prefieren los climas cálidos. Las víboras de coral , por su parte, habitan sitios húmedos y se mueven en ámbitos subterráneos.

Se recomienda no caminar descalzo, sacudir la ropa y el calzado antes de vestirse, y la ropa de cama antes de acostarse, no levantar piedras ni troncos con las manos, no intentar tocarlas y separar las camas de las paredes.

En caso de haber sido picados, no debemos hacer incisiones o prácticas para cauterizar la herida. Ni tampoco se deben usar torniquetes, ni darle bebidas alcohólicas a la persona afectada. No se debe tratar de succionar el veneno.

Ante cualquier emergencia, asistir al Hospital Gumersindo Sayago o cualquiera de los dispensarios y centros primarios de salud que funcionan en los distintos barrios de la ciudad.