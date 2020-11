Taxista cordobés devolvió un maletín de 500 mil pesos

Un taxista de la ciudad de Córdoba devolvió un maletín con 500 mil pesos que había sido olvidado por un pasajero que lo abordó en 27 de abril y Vélez Sarsfield.

El chofer se llama Gonzalo Loza y al percatarse del olvido, buscó al pasajero.

"Cuando me di cuenta del maletín volví a la parada y estaba el joven. Me preguntó si sabía que había adentro del maletín pero yo no sabía, no toco lo que es mío", contó Loza a Radio Continental Córdoba.

El propietario del dinero le dio una recompensa de 10 mil pesos, con lo que el taxista pudo pagar unas deudas y dijo que se comió un buen asado.