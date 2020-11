Periodista fue echado de la audiencia pública por no haberse inscripto

Serrezuela.- El presidente del Concejo Deliberante del municipio de Serrezuela, localidad de unos tres mil habitantes localizada dentro del departamento Cruz del Eje, prohibió que un periodista cubriera el desarrollo de la audiencia pública por el tratamiento del Presupuesto y Tarifaria 2021, aduciendo que no se había inscripto previamente.

Esta acción concretada por Carlos Flores, irritó a los vecinos quienes se mantienen al tanto de lo ocurrido en el municipio por los dos únicos medios de comunicación que allí existen.

Así los denunció a EL DIARIO, el periodista Sebastián Ruarte, que trabaja para FM Sierra Azul: "fui como es mi costumbre a cubrir para la emisora que trabajo eldesarrollo de la audiencia pública convocada por los concejales. Cuando voy a ingresar, me paran a constado y allí me tiene más de 15 minutos. Sale el Presidente del recinto, Carlos Flores y me dice que no voy a poder entrar porque no estoy en la lista que había cerrado el martes anterior" Denunció el periodista.

Cosa de hermanos

La ciudad del departamento Cruz del Eje, muy cerca del límite con la provincia de La Rioja, renovó el año pasado las autoridades municipales asumiendo las funciones Ricardo Martín expresidente del Concejo Deliberante y hermano de Juan Luis Martín, quien gobernó la pequeña localidad por 20 años.