Denuncian que la Coopi cobra dos veces la factura del agua

Vecinos de Villa Carlos Paz denunciaron en las últimas horas que cuando pagaron la boleta del agua a través de transferencia bancaria, la Coopi les cobró dos veces el mismo monto y que en lugar de devolverles el dinero, les entregaron una nota de crédito. Desde la entidad aseguran que se debe a un error vinculado al sistema de pago digital del sitio web.

La situación provocó malestar entre los ciudadanos, ya que muchos pretendían que se les devolviera el dinero y no que se les acreditara una diferencia a favor en el pago de la próxima factura (es decir, un mes después).

En diálogo con EL DIARIO, un vecino del centro contó: «Cuando pagás a la Coopi por transferencia bancaria, como funciona mal la página, te descuentan dos veces la misma factura. Yo tengo que llamar el viernes cuando impacte el pago para que me hagan una nota de crédito que luego tendré que retirar por la Coopi».

«El problema es que yo me mudé y no me sirve que el saldo quede para el próximo mes, necesito la plata. Creo que mucha gente también busca que le devuelvan el dinero»; destacó.