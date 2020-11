Gómez Gesteira: Se financiará la llegada del gas a todos los carlospacenses

Finalizó el contrato de Carlos Paz Gas y el municipio anunció la conformación de una nueva empresa mixta junto a la Cooperativa San Roque y sin la Coopi, para prestar el servicio de gas natural en la ciudad. El intendente Daniel Gómez Gesteira ratificó el rol del estado municipal en los servicios públicos.

La oposición y la Cooperativa Integral, gerenciadora de Carlos Paz Gas se expresaron en contra de la privatización del servicio y de la desaparición de la empresa mixta, cuyo contrato caducó. La Coopi acudió al Ente Nacional de Regulación de Gas (Enargas) para insistir en su reclamo, sin embargo, el municipio no avanzó en una privatización, sino que incorporó a la Cooperativa San Roque en reemplazo de la Coopi y garantizó que la prestación seguirá en manos de una empresa mixta con control mayoritario del municipio.

El intendente Daniel Gómez Gesteira explicó la posición del Departamento Ejecutivo y dijo que «se terminarán las irregularidades y los privilegios» en los servicios públicos en Carlos Paz.

«El Estado Municipal asumió un rol protagónico desde el 2011 a la fecha en términos de servicios públicos porque es su deber; así avanzamos con obras de cloacas que ya habían sido pagadas por el vecino y nunca ejecutadas, también decidimos la caducidad del servicio público de transporte y conectamos nuevamente a nuestros vecinos»; destacó..

«De la misma manera, lo hicimos con la obra de gas con más de 100.000 metros de red y regularizamos lo que se hizo mal y sin autorización mientras la Coopi era la gerenciadora»; agregó.

El intendente recordó que la gestión de Carlos Paz Unido siempre priorizó y priorizará la calidad de vida y el interés del vecino; por eso, sostuvo: «el mejor socio para el Estado es el que se apega a la ley, y el municipio seguirá asegurando la gestión de recursos y la inversión, porque es el único que está en condiciones de hacerlo».

Más financiamiento

Gómez Gesteira anunció que se seguirá financiando la ampliación de la red de gas para totalizar todos los barrios de la ciudad. «Vivimos momentos donde ninguna empresa privada, ni la Cooperativa Integral puede financiar si no es de modo vinculante, o sea, que el vecino pague si no no se hace la obra»; dijo el mandatario.

«El municipio sigue asegurando desde la nueva sociedad el financiamiento y el pago voluntario, por ello, estimo que tanto los representantes legislativos como Enargas tendrán en cuenta la enorme responsabilidad en la decisión que tienen frente al nuevo desafío y frente al vencimiento del contrato con la Cooperativa Integral»; precisó Gómez Gesteira.

«Ahora, depende ellos dar lugar a la nueva sociedad. El Estado con su experiencia hará la obra y después el vecino se suma, ese es el único camino, y en la Cooperativa San Roque hemos encontrado el complemento lógico porque su trayectoria significa respeto al vecino, a la ley y asegura su continuidad»; concuyó.