Furor en las redes sociales: ¿Te tomarías un helado de vino Termidor?

Un emprendedor de La Matanza se convirtió en furor en las redes sociales luego de haber fabricado una helado casero con sabor a vino Termidor. Se llama Alan Benítez y creó «Termiheladitos», un producto que fabrica en su propia casa y que luego distribuye en diferentes partes del conurbano bonaerense. ¿Se viene el éxito del verano?.

Los helados tienen una receta que no está guardada bajo siete lleves, Alan los hace con 50% de jugo de pomelo y 50% de vino tinto y adelantó que planea sacar nuevos sabores frutales y uno que podría revolucionar las sierras cordobesas: Fernet con Coca.

Durante una entrevista concedida a Cba24N, Benítez dijo: «Yo había visto una imagen en internet de un chico que publicó un Termidor con helado de uva, haciendo una broma que eran juguitos. Y yo, previamente, ya hacía heladitos de distintos sabores, frutilla, banana; y se me ocurrió hacerlo».

«Al principio se llamaban ‘Helados de Termidor con pomelo’, después me borraron la publicación porque en algunas páginas no se puede vender alcohol y a una persona se le ocurrió el nombre de Termiheladitos y me gustó. Pensé que lo iban a pasar de largo. Pero la gente lo terminó compartiendo y riéndose de la iniciativa. A un montón le gustó, le pareció buena idea»; destacó.