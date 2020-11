Campaña por el aborto: Hubo pañuelazo en el Cu-Cú

Un pañuelazo a favor del aborto se llevó adelante este miércoles en horas de la tarde en la plazoleta del Cu-Cú de Villa Carlos Paz, como una forma de reclamar por la aprobación del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo que ingresó al Congreso de la Nación.

La convocatoria fue hecha por el colectivo Ni una Menos en el marco de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

«Está lucha es esencial. Las mujeres y personas con capacidad de gestar no pueden seguir esperando. La clandestinidad mata, y lógicamente es una situación que se agravó con la pandemia. Queremos educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal, seguro, gratuito y en el hospital para no morir»; destacaron.