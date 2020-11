El intendente Gabriel Musso dio negativo pero trabajará desde su casa

El intendente de Cosquín, Gabriel Musso decidió trabajar desde su casa por padecer un cuadro alérgico. El mandatario punillense aclaró en las redes sociales, que se sentía resfriado y congestionado por lo que a pesar "de no ser contacto estrecho, hice que me realizaran un hisopado que resultó negativo pero por prudencia y para recuperar pronto mi salud, he decidido trabajar desde casa".

En el comunicado, aprovechó para resaltar los logros de la gestión en materia económica.

"No resulta fácil hablarles de cuestiones económicas en un año en el que nos toca atravesar una pandemia mundial, hemos tenido incendios y sequía, un año en el que nos tocó aprender; compartir experiencias únicas; cumplir roles que no teníamos previstos, reinventarnos permanentemente. Un gran desafío nos interpela día a día, y creo que si hay algo seguro y cierto es justamente la incertidumbre".

Y agregó: "Quería comentarles que gracias al esfuerzo, la austeridad y el compromiso de todo el equipo que forma parte de esta gestión, tanto de los funcionarios de la Intendencia; como del Concejo Deliberante como de los Tribunos y de cada uno de los trabajadores que han cumplido durante este tiempo de pandemia, sumado al invalorable aporte y solidaridad de los vecinos estamos logrando terminar este difícil año desde el punto de vista económico. Cada uno de esos gestos ayudo y está ayudando a salir adelante en tan difícil momento: desde la reducción voluntaria de los sueldos de quien les habla, funcionarios y concejales de nuestro proyecto, hasta la aprobación de, por ejemplo, los remates de los terrenos fiscales por nuestros concejales, hecho que permitió nutrirnos de fondos para comprar dos camiones; adoquines; la estructura del puente que conectará a Las Tunas después de tantos años, y ayudar al pago de sueldos y a realizar aportes para solucionar las cuestiones jubilatorias".

Por último realizó anuncios en materia de pagos, como "los aguinaldos que para todo el personal en actividad incluidos becarios se realizará un anticipo del 50% este mes, el día 27 de noviembre. El 50 % restante estará acreditado el día 18 de Diciembre.

Para todo el personal que hoy esté bajo licencia Covid se acreditará el pago completo el día 22 de Diciembre.

En cuanto a las fechas de pagos de sueldos al personal municipal: Para todo el personal en actividad incluidos becarios el sueldo completo estará acreditado el día 5 de diciembre.

Para todo el personal que hoy esté bajo licencia COVID se acreditará el pago completo el día 19 de Diciembre. Se sostendrá durante el sueldo de Diciembre el 10% de aumento a Profesionales de la salud además de continuar tramitando el inventivo de $5000 para toda el área que aporta el gobierno nacional.

A partir del mes de Diciembre el valor de las becas por 140 hs se elevará el monto actual de $12.000 a $20.000. El personal municipal en actividad recibirá un aumento del 5% en el mes de enero y un 5% en el mes de febrero".