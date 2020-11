Comerciantes carlospacenses, expectantes por la temporada de verano

Los comerciantes de Villa Carlos Paz están atravesando una de las peores crisis de su historia a raíz de la pandemia de COVID-19, que obligó a cerrar el turismo en el mes de marzo. Pese a que hubo algunas flexibilizaciones en la ciudad, la realidad es que han perdido el grueso de sus ventas y están expectantes por la llegada de la temporada de verano.

Julieta es dueña de Luz de Luna y Milano y expresó: «La verdad que hace cinco o seis meses que está todo muy tranquilo, es una situación atípica y la verdad que sea hace muy duro mantener un local en pleno centro. Los impuestos siguen llegando y se nos está haciendo muy largo, esperamos que tengamos una reapertura al turismo que nos ayude. Le ponemos la mejor, ojalá que pueda empezar a entrar algo de gente y que tengamos una buena temporada».

Florencia es la encargada de la pizzería Di Metro y contó: «La primera semana de reapertura fue bastante floja, el primer día hubo de movimiento pero luego fue aflojando. Decidimos bajar los precios y lanzamos muchas promociones, pero no repuntan las ventas. La temporada la veo complicada, pero estamos con expectativas».

Por su parte, Natalia es propietaria de la vinoteca y dietética «Aires Serranos» y manifestó a El Diario: «Abrimos en el mes de julio y todavía no han repuntado las ventas, se siente mucho a fin de mes. La temporada la veo incierta, no sé qué ocurrirá y me preocupa no saber si la gente va a venir o no. Creíamos que íbamos a trabajar un poco mejor, pero no fue así. Muy poco movimiento y como no había turismo, cada vez fue más complicado».