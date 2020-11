Cyber Monday en pandemia, ¿con qué descuentos atractivos nos toparemos este año?

Con una pandemia que está destruyendo el sector privado en todo el mundo, las empresas argentinas se encuentran desesperadas por incrementar la demanda y poder, no solo estabilizar sus ingresos de cara al último trimestre del año, sino al menos recaudar suficiente dinero para mantenerse operativas de cara al futuro cercano.

Si bien la llegada de la vacuna se plantea como solución, la realidad es que el salvavidas al que se están sujetando los empresarios locales es la temporada de consumo de final de año, conformada por distintas festividades enfocadas en impulsar el consumo. Con el Cyber Monday siendo la más cercana (se realizará entre el 2 y 4 de noviembre), analizamos qué descuentos será posible encontrar.

Cada vez más empresas

Lo primero a tomar en cuenta es el número de empresas que participarán: 824. Según datos de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), se trata de 179 más que en la edición del año pasado, con buena parte de estas participando por primera vez en la festividad "importada" por la cámara.

Los datos también afirman que podremos encontrar descuentos en categorías como alimentos y bebidas, belleza, moda y calzado, indumentaria deportiva, ropa para bebés y niños, electrónica, tecnología, turismo, mueblería y remodelación del hogar, línea blanca, e incluso productos del sector automotriz.

"Desesperación" del sector privado

Con un abanico de empresas “desesperadas” por potenciar sus ingresos de cara al último trimestre, es un ejercicio interesante analizar las posibles ofertas (estas aún no se han hecho públicas) que saldrán al mercado.

Mientras que sabemos que Garbarino brindará descuentos en electrónica, almacén, y limpieza, se espera que cadenas como Disco, Coppel, Easy y Jumbo publiquen descuentos de entre 10% y 50% en alimentos, línea blanca e indumentaria.

Sin embargo, ya que esta empresa fue la que trajo el Black Friday a la Argentina, el Cyber Monday en Walmart se posiciona como uno de los más deseados por los consumidores. Aunque sus catálogos aún no estén publicados, se esperan descuentos de hasta 40% en productos de electrónica, 30% moda, y hasta 15% en automotor y alimentación, estimaciones basadas en folletos de los últimos meses.

Habrá sanciones contra el fraude

Lo más atractivo de esta edición del Cyber Monday es que, según reportajes recientes, existirán sanciones para aquellas empresas que no cumplan con los descuentos mínimos o cuotas de pago sin intereses previamente establecidas. Esto es algo que ha venido demandando la sociedad argentina desde la llegada de la festividad debido a que muchas “promesas” quedaban incumplidas.

Según información de la CACE, se le habría solicitado una lista de precios con antelación (19 de octubre) a las empresas participantes, imponiendo la aplicación de descuentos de al menos 10%, o 5% con 3 cuotas sin interés.

Esto aseguraría que los comerciantes no tengan la posibilidad de incrementar los precios días antes del Cyber Monday para hacer que los descuentos sean iguales al precio original o, en algunos casos, incluso mayores.

En caso de recibir denuncias por parte de consumidores o entidades encargadas de la revisión de precios, el catálogo de la empresa se eliminará del sitio oficial de la festividad y no volverá a publicarse hasta que se solvente la situación.

El Cyber Monday no es más que el segundo paso (luego del Hot Sale) hacia la temporada de compras de diciembre, lo que significa que no aprovechar un descuento durante estos días no será algo trágico. Sin embargo, para quienes realmente quieran ahorrar en comprar Online, esta puede ser la mejor oportunidad que se presente en el último trimestre.