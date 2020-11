Volvió a tocar la Orquesta Sinfónica de Carlos Paz

La Orquesta Sinfónica de Carlos Paz interpretó piezas musicales en la parroquia del centro por el día de la música. Una parte de la orquesta, se presentó hoy en el centro y mañana domingo lo hará la otra ya que por protocolos Covid, no podían realizar el evento todos juntos.

"Por los protocolos y el distanciamiento social no podían ingresar todos integrantes que son más de 50 músicos" dijo el secretario de Cultura Daniel Grana.

"Después de mucho tiempo sin poder tocar más o menos todos juntos, hoy tocó una parte y la otra lo hará mañana en un breve concierto en el polideportivo donde funcionan las reuniones de la iglesia evangélica. Así que con estas actuaciones de la sinfónica y esperamos con esto vuelva a contagiamos de buena música" aseveró.

Emoción

Por su parte, el director de la Orquesta, Marcelo Conca, se mostró emocionado con el "contacto con el público. Cada uno estuvo estudiando en su casa encerrado en un lugarcito y hoy podemos juntarnos y volver a hacer música y aprovechamos esta ocasión que por fin encontramos un lugar en donde esté permitido hacer un concierto. Y agregó: "Hay muchas ganas y muchos proyectos pero no sabemos como seguimos. Por ejemplo este mismo concierto de hoy faltaban tres días y no sabía si podíamos hacerlo o no".

El concierto se iba a hacer en la calle pero se decidió hacer en la parroquia que existe un permiso para congregar personas.