Carlos Paz: Los balnearios a pleno en la previa de la temporada

Este fin de semana largo, los balnearios se mostraron a pleno repleto de familias cordobesas con sus equipos de mates, y de playa para disfrutar del río San Antonio.

Desde tempranas horas, la gente comenzó a ocupar los espacios cuidando los distanciamientos sociales debido al Covid-19.

Las rutas de Córdoba se vieron atestadas de automóviles este fin de semana, no sólo por la paulatina apertura de las restricciones, sino también por los controles que se realizan en distintos puntos de la provincia. En Carlos Paz esta mañana inspectores trabajaron junto a la policía en los accesos a la ciudad para corroborar permisos de entrada así como el rechazo a personas que no lo tengan, o no posean casas de fin de semana en la ciudad.

Asimismo, estuvo presente en los balnearios inspectores de Seguridad Urbana, quienes controlaron además que no se utilizaran las parrillas para realizar asados.