Carlos Paz: Se garantiza el gas por 15 años sin que el vecino tenga que pagar

El presidente de la Agencia Córdoba Turismo y ex intendente Esteban Avilés habló este fin de semana como líder de Carlos Paz Unido sobre la situación del servicio de gas natural en la ciudad.

En una entrevista con El Diario dijo que VCP Gas SA, la empresa que sustituirá a Carlos Paz Gas continuará con la política social de los servicios públicos que tiene la ciudad desde el 2011. Además, garantizará a los vecinos las obras y los servicios por 15 años sin que tengan que pagar por anticipado.

El líder de Carlos Paz Unido llamó a los concejales de la oposición a que acompañen una decisión estratégica que supera las banderías partidarias. "Está en juego el futuro de toda la ciudad," dijo Avilés.

¿Esteban (Avilés), qué lectura hace de la decisión tomada por el intendente Daniel Gómez Gesteira, de su mismo espacio político, de disolver Carlos Paz Gas?

Es un paso cualitativo en el concepto social que tiene Carlos Paz Unido de los servicios públicos.

El Estado debe garantizar la calidad de vida de los vecinos planificando en el tiempo conceptos sociales que tienen que ver con los servicios públicos y garantizarlos inclusive en períodos que superan a la gestión del actual intendente.

La nueva empresa VCP Gas garantizará por 15 años obras y el servicio en manos del Estado y con controles de los vecinos para que el futuro sea de los carlospacenses, y haya un marco adecuado que posibilite las inversiones necesarias para el desarrollo turístico.

Este proyecto continuará lo bueno que hizo la gestión desde el 2011 donde el Estado tuvo un rol protagónico en financiar las obras que necesitaba la sociedad.

En este caso, se potenciará con la participación de un socio privado como es la Cooperativa San Roque que demostró que comparte los valores, el respeto a la ley y, fundamentalmente, el respeto a los vecinos.

¿VCP Gas puede dar un marco para el desarrollo y se pueda gasificar toda la ciudad?

Sí. Es la única alternativa. Solo el Estado Municipal con un socio privado apegado a la ley puede garantizar un marco para que haya un plan de obra permanente y los servicios públicos estén acordes al crecimiento de la sociedad.

Solamente el Estado municipal lo puede hacer, y la gestión de Carlos Paz Unido tiene el capital para extender la red sin pedirle a los vecinos que paguen por adelantado.

Por otro lado, y sabiendo que por ley si la subdistribución no la hace el municipio la prioridad la tiene ECOGAS, Carlos Paz perdería el manejo, y los vecinos y el futuro de la ciudad quedarán condicionados.

Por ello, convoco a los concejales y dirigentes de la oposición a que acompañen esta decisión porque supera las banderías partidarias, electoralistas, los intereses personales.

Tiene una profunda responsabilidad que abarca a todo el arco dirigencial.

Si Carlos Paz pierde el servicio de gas, si lo dejan sin participación al municipalismo, será responsabilidad política de los concejales que no acompañen.

¿Cuándo se define la situación?

Esta semana en el Concejo de Representantes se votará la Ordenanza para la confirmación de la nueva empresa de gas entre el Municipio y la Cooperativa San Roque, con mayoría accionaria del Estado.

Se define la continuidad de las obras de gas en Villa Carlos Paz. Si la oposición no vota el proyecto para la creación de VCP Gas, como dije antes, el servicio quedará en manos de ECOGAS condenando a los vecinos a no poder tener gas natural si no pagan la obra previamente y condicionando el desarrollo económico y social de nuestra ciudad.