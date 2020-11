Maradona en la Villa, el recuerdo de Vanesa Bitti

Vanesa Bitti era un joven cronista que cubría el «Operativo Verano» para radio LV2 junto a la recordada Ana María Alfaro y logró la única entrevista que Diego Maradona concedió en su paso por Villa Carlos Paz, hace más de 24 años. En diálogo con EL DIARIO y luego de haber tomado conocimiento del fallecimiento del Diez, Bitti recordó cómo fue esa calurosa noche de enero de 1996 y su encuentro con Maradona en el desaparecido boliche «Chez Ami».

«Yo estaba con una amiga en Teatro Bar, era cerca de la medianoche y habíamos estado haciendo notas de temporada con los artistas que estaban en los diferentes teatros. Recuerdo que pasó Mario Testi y me dijo que Maradona iba para Chez Ami, que era su boliche, y donde yo estaba todas las noches. Ahí era donde iban los artistas, entonces yo siempre me daba una vuelta para entrevistarlos y era como mi casa. Yo tenía el grabador en la cartera, mi amiga me acompañó y cuando llegamos, vimos que él estaba sentado adelante, cerca de un portoncito bajo en una barra que estaba pegada a la boletería. Debió hacer estado a dos metros de los otros periodistas pero no les daba bola»; relató Bitti.

«Yo me mandé, abrí el portón y me pregunté si podíamos hacer una nota y así arrancó la nota. Todo el mundo se ríe porque cuando escuchan el audio de la entrevista, ven que él estaba a full y muy piropeador. Cuando terminó la nota, yo no tenía cámara de fotos y uno de los chicos de EL DIARIO se acercó y nos tomó una serie de fotografías que son las que luego salieron publicadas. Nos fuimos todos y al día siguiente, todo el mundo se preguntaba quién era la mujer que salía en las fotos con Diego, porque había muchas chicas dentro del boliche con todo el grupo, pero la única que aparecía en las fotos era yo. Hasta el día de hoy, me preguntan si pasó algo más con Diego»; contó.

«Fue algo increíble para mí y un hallazgo, porque la entrevista que me dio salió publicada en EL DIARIO y fue la única que dio durante su paso por la ciudad. Estaba muy lúcido en aquel momento, no sé cómo habrá terminado la noche»; añadió.

Tras haber revisado en sus archivo, Bitti rescató la grabación original, donde Diego habló del operativo «Sol sin Drogas» y confesó: «Es algo que me salió del corazón y algo que veía en los ojos de mi hija más grande, Dalma, porque no tienen en quien apoyarse. En esta Argentina careta, en esta Argentina hipócrita, todo el mundo le miente a todo el mundo y parece que está todo bien. Se quejan los jubilados y está bien, se levantan las provincias y está bien, la gente no come y está bien... ¿hasta cuando?».

«Y dije bueno, vamos a decirle a los chicos mi experiencia. Se lo comenté a Dalma y me dijo: ´Bárbaro, papá. Dale para adelante´. Así empezó todo y acá estamos»; agregó.

«Creo que no da para más el futbol, me encanta jugar al fútbol, pero no me da más el corazón y tampoco me da la preparación física. Tengo 35 años y una vida baqueteada, una vida llevada como quiere uno. No sé si muchos pueden decir lo mismo, no sé si buena, mejor, peor o mala. Yo la llevé como quise y esperemos que dure»; destacó el máximo ídolo argentino.

Cuando Vanesa Bitti le pidió un mensaje para los deportistas jóvenes, Diego respondió: «Ojalá que me superen como argentino y que lleven la bandera como la llevo yo, con todo orgullo. Cada uno tiene que ser como es, tratar de vivir la vida como quiere y Dios dirá si está bien o está mal. Todos pasamos por la vida tratando de hacer algo, yo hice algo y estoy pasando por la vida. Ojalá que ellos pasan por la vida sanamente y respetando la familia».