VCP Gas es el futuro de Carlos Paz, se acabó el monopolio de la Coopi

El proyecto de creación de la sociedad «VCP Gas» que reemplazará a Carlos Paz Gas en la prestación del servicio, se encuentra en debate en el Concejo de Representantes donde hubo fuertes cruces entre representantes del oficialismo y dirigentes que defienden a la Cooperativa Integral. El intendente Daniel Gómez Gesteira tomó la determinación de no renovar el contrato con la Coopi y firmar un nuevo acuerdo con la Cooperativa San Roque para mantener el servicio de gas bajo la órbita del municipio, pero si no se aprueba su constitución, la prestación podría volver a manos de una empresa privada.

La premisa es consolidar una empresa mixta que posibilite una mejora en el servicio y que no esté viciada por las irregularidades, sanciones y el enfrentamiento entre sus socios mayoritario y minoritario.

«Se lo merece el vecino de Carlos Paz, no que no se merece seguir como rehén de los caprichos de un grupo de dirigentes que se han enriquecido a costa de los ciudadanos y que están haciendo una fuerte apuesta por el fracaso de la gestión municipal y de los servicios públicos para seguir cobrando. No se dan cuenta o no les interesa atentar contra los vecinos y sus necesidades»; denunció el concejal Sebastián Guruceta del bloque de Carlos Paz Unido.

«El intendente decidió poner punto final a una situación insostenible: el municipio no podía seguir asociado a una entidad que ha sido responsable del atraso de la obra de gas, que fue sancionada por haber ejecutado obras sin permisos, que cobra un capitalización ilegal y humilla y saquea a los vecinos, que tiene serias irregularidades institucionales y que tiene vínculos con sectores que representan lo peor de la política: sectores como el felpetismo, los Caserio, Iosa y otros personajes más que han sido y son cómplices del saqueo. El objetivo claro de la cooperativa y los bloques opositores que responden a sus intereses, es entorpecer, perjudicar al vecino y atentar contra la administración municipal»; reflexionó el edil.

En otro fragmento de la entrevista, consideró: «Haciendo un poco de historia, debemos recordar que cuando asumimos el control de la empresa, todas las cañerías se habían colocado de forma ilegal por parte de la cooperativa y durante dos años, el Enargas le suspendió la matrícula a Carlos Paz Gas. Era una sociedad irregular que produjo un atraso de tres años en la obra, tuvimos que comenzar un proceso de regularización, tuvimos que licitar obras donde la cooperativa se opuso e inició acciones judiciales para que la obra no continuara, un gerenciamiento que nos hizo perder 17 millones de pesos en una cobranza por una mala facturación, el destrato cotidiano, la decisión sistemática de no aprobar los ejercicios contables y todas las irregularidades que los caracterizan. Hace apenas un año, logramos empezar a destrabar y sanar el daño que hicieron. Está más que claro que no tienen intenciones de garantizar el servicio de calidad que necesitan los carlospacenses».

«Siempre dijeron que si ellos no prestaban el servicio, se iba a privatizar, y era mentira. El intendente lo puso en evidencia firmando el convenio con la Cooperativa San Roque, una institución que la Coopi, a través de sus periodistas, los concejales que le responden y el aparato político más rancio está tratando de defenestrar. Mintieron cuando denunciaron que no tenía habilitada la matrícula del INAES, la cual se encuentran perfectamente habilitada, porque hubo dos veedores del INAES en la asamblea de la Cooperativa San Roque. Lo que sucede es que ellos quieren el monopolio de las obras y el pueblo de Carlos Paz les dice basta, porque los conoce y basta leer los nombres de quienes están atacando este proyecto. Nosotros defendemos que los servicios públicos estén en manos del Estado, porque es la única forma de proteger al vecino. Estos impresentables hicieron lo que quisieron, pero hay hechos que no pueden tapar con la mano, este gobierno está haciendo una planificación del servicio a 15 años, garantiza las obras con fondos propios y una política muy transparente. Hicimos 100 mil metros de cañerías pese a todas las trabas que nos pudieron y eso no lo pueden negar»; completó.