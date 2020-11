Denuncia que lo estafaron con una vivienda prefabricada en Tanti

Pablo Nicosia es oriundo de la localidad santafesina de Capitán Bermúdez, tiene un terreno en Tanti y denuncia haber sido estafado por una empresa cordobesa que construye viviendas prefabricadas. Hace un año y medio contrató a la firma y aún no sabe cuándo ni cómo se terminará su casa.

Aseguran que hay otros damnificados en localidades vecinas como Villa Carlos Paz, quienes también abonaron el valor de la construcción pero nunca recibieron respuesta de los propietarios.

«Contraté y confíe en una empresa de Córdoba que tenía mucha publicidad, incluso una con una actriz muy conocida e invertí plata. Puse casi el 60% del valor de la vivienda en ese momento, me hicieron la platea (pero estuvimos en un tire y afloje porque no querían hacerla) y a partir de ese momento, perdí todo contacto con ellos. Me clavaban los vistos en los mensajes, nunca más me contestaron y hasta se enojaron porque los llamé y me dijeron que nos los dejaba trabajar»; contó en diálogo con EL DIARIO.

«Ellos hicieron la platea en diciembre, yo volví al terreno en el verano y desde entonces no tengo contacto con ellos. Hace un año y medio que firmamos el contrato, se vencía en noventa días hábiles y desde entonces, llevo tiempo y plata perdida. Estoy con abogados de por medio, la empresa se llama Eco-Viviendas SRL del señor Rodrigo Luis Cabrera y quiero que me devuelvan la plata. Ellos no quieren devolverme lo que puse, hace cinco meses venimos discutiendo y ahora me hicieron un ofrecimiento en cuotas»; agregó.

El año pasado, se conoció el testimonio de Andrea Cerdá, una vecina de Carlos Paz que también se vio afectada por los incumplimientos y la renuncia de un agente de ventas por supuestas irregularidades en el contrato. Asimismo, hay varias denuncias en la oficina de Defensa del Consumidor por hechos similares.

«Yo me enteré de la reputación de esta empresa por una chica, que ahora está viviendo en Tanti y era de Carlos Paz, Andrea Cerdá, quien es una de las personas que tuvo problemas con esta gente. Estoy en contacto con mucha gente que tuvo problemas con ellos y lamentablemente, somos bastantes»; completó.