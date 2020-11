Verano en casa: Creció la demanda de piletas de lona en Carlos Paz

En épocas de pandemia y calor, son muchos los ciudadanos carlospacenses que buscaron una alternativa en las piletas de lona para resguardarse de las altas temperaturas en sus hogares. En Carlos Paz, la demanda ha ido en aumento durante las últimas semanas y desde el municipio se muestran atentos por la sequía histórica que padece la región y el incremento de consumo de agua.

Con la llegada de los meses de mayor temperatura y ante el temor de que los balnearios se vean repletos de turistas y vecinos, muchos decidieron armar la pileta en casa. Los que pudieron, consultaron por piscinas de material y las prefabricadas, pero quienes veían como esos valores escapaban de sus presupuestos, apelaron a la vieja y querida «pelopincho».

Fue una larga cuarentena y la irrupción del coronavirus en nuestras vidas, ha cambiado muchas pautas de comportamiento. Más del 60% de los argentinos han declarado que prefieren no viajar a lugares alejados y que se quedarán en sus casas.

En la actualidad, el mercado de piletas de lona o inflables ha evolucionado y ofrece piscinas amplias para familias numerosas y con variedad de formas y sistemas de llenado y desagüe.

Los valores de las piletas son variados, pueden encontrarse las más baratas entre $13.000 y $16.000, hay otras de un valor cercano a los $30.000 y algunas hasta superan los $100.000. Nicolás Palma Ruiz es gerente de Red Megatone y señaló a EL DIARIO: «La verdad que con el contexto que estamos viviendo, donde la gente no quiere compartir y no sabe si va tener vacaciones, se eligen mucho las piletas. Claramente, uno siempre va a querer la pileta de material o fibra de vidrio, pero cuando no puede acceder a eso, viene en busca de financiación. Las piletas tienen muy buen precio y muchas medidas, a partir de $13.000 pesos ya se puede conseguir una pileta y tenemos hasta $90.000. Hay stock pero la demanda creció, al igual que las consultas».

Por su parte, Nicolás Britos es gerente de Libertad Hogar y precisó: «Cuando empieza a aumentar el calor, la gente busca esta opción. Nosotros tenemos todas las medidas a partir de 1,55 x 1,70 metros hasta la más grande, que tiene 4,45 x 2,25 metros. Los precios van desde los $3.600 hasta los $23.500, la más cara que tenemos. Está costando conseguir productos a la hora de reponer, porque mucha gente está comprando piletas de lona por la pandemia. Por suerte, tenemos un gran stock y ofrecemos una muy buena refinanciación con tarjeta».