Carlos Paz: La Tarjeta Alimentar fue un salvavidas para muchas familias

Cientos de familias de Villa Carlos Paz están atravesando un difícil momento a causa de la pandemia, creció el desempleo y la precarización y han logrado sobrellevar los meses más difíciles con la asistencia del gobierno municipal y las ayudas de la Provincia y la Nación. Esta mañana, se realizó una nueva entrega de la Tarjeta Alimentar en la escuela Arturo U. Illía y EL DIARIO dialogó con varias madres para conocer cómo están viviendo la crisis y en qué se utilizan los fondos mensuales.

La Tarjeta Alimentar está destinada a madres y padres con hijos o hijas de hasta 6 años de edad que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH); embarazadas a partir de los tres meses que cobran la Asignación por Embarazo; y personas con discapacidad que reciben la AUH. Establece un monto de 4000 pesos para quienes tienen un hijo y de 6000 pesos para quienes tengan dos o más hijos y permite comprar todo tipo de alimentos.

Desde hace 8 años, Marisa vive con sus dos hijos y su marido en el barrio Las Vertientes. Ella está desempleada y él se dedica a realizar trabajos de mantenimiento en hoteles y viviendas, pero asegura que las changas han disminuido. «Estamos viviendo como podemos, con la asignación, el IFE, la Tarjeta Alimentar y lo que él consigue por ahí, también retiramos bolsones de la Municipalidad y todo ayuda nos viene muy bien. Usamos el dinero para comprar alimentos»; sostuvo.

Rocío tiene 21 años, es madre de una nena y vive con sus padres y su suegro y señaló: «Me quedé sin trabajo a principio de año, mis padres están desempleados también y esto nos viene re bien. Somos de barrio Las Malvinas y perdí mi trabajo en marzo. No tenemos ayuda de ANSES y sobrevivimos como podíamos, por suerte no pagamos alquiler y eso nos ayudó».

Yanina es vecina de La Quinta Cuarta Sección, está en pareja y tiene un bebé de 6 meses. Actualmente, está desempleada porque la despidieron cuando quedó embarazada y dice que utilizará la tarjeta para comprar mercadería. «Yo estoy sin trabajo y mi pareja vive de changas. Me quedé embarazada, trabajaba en negro y me despidieron, después vino la pandemia y fue muy difícil encontrar un trabajo. Voy a utilizar la plata para comprar las cosas de la canasta básica»; aseguró a EL DIARIO.

Lara es mamá adolescente, tiene 16 años y hoy cobró la Tarjeta Alimentar por primera vez. «Tengo una nena de tres meses, estoy estudiando y es la primera vez que me la dan. La voy a usar para comprarle leche a la beba, porque toma una leche que es cara y esto me ayudará mucho. Yo no tengo trabajo y vivo con mi mamá y mi hermana»; contó..

Por su parte, Eugenia es madre de dos niños de 6 y 8 años y dijo: «Estoy trabajando en peluquería, pero poco y nada. Me viene muy bien esta ayuda, porque no estoy pudiendo trabajar mucho. Mi marido trabaja en una playa de estacionamiento y también se vio afectado mucho por esto de la pandemia, así que nos está costando mucho. Si bien él está haciendo otras cosas, esos son nuestros trabajos y se han visto afectados por la pandemia. La plata la voy a usar para comprar alimentos».

En tanto, Rocío tiene dos hijos pequeños, está desocupada y manifestó: «Es un ayuda que nos viene muy bien, porque estamos pagando el alquiler y tenemos muchos gastos de pañales y comida. Mi marido trabaja haciendo repartos de pollos y yo estoy en la casa cuidando a los nenes».