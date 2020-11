La vuelta al Cerro de la Cruz, un refugio para olvidarse de la pandemia

Cientos de vecinos recuperaron uno de los circuitos deportivos y recreativos más hermosos que tiene la ciudad de Carlos Paz: el Cerro de la Cruz, que se encuentra habilitado desde el fin de semana pasado. El ascenso puede realizarse diariamente de 8 a 18 hs. y se espera que la cantidad de visitantes se incremente considerablemente con la vuelta del turismo.

Daniela estuvo entre las primeras en subir al cerro y contó a EL DIARIO: «Desde marzo que no venía, el camino está lindo, limpio y se encuentra en condiciones. Se extrañaba subir y es necesario reencontrarse con la naturaleza, llegué y me senté abajo de un árbol. Había gente arriba y lo único que tuve que hacer es anotarme, pero no era necesario usar barbijo».

Por su parte, Ariel y Mabel suelen hacer actividades deportivas en la ciudad y reconocieron: «Siempre veníamos y extrañábamos volver al cerro, encontramos todo en buenas condiciones y lo único que nos llamó la atención, es que escuchábamos más pájaros que antes. La naturaleza fue recuperando su espacio ante la ausencia del hombre. Este es uno de los circuitos semanalmente que nosotros teníamos y hacemos mucha actividad deportiva, en la costanera, dando la vuelta al lago y vamos prestando atención a la naturaleza y disfrutando. No hace falta subir con barbijo, pero mantenemos la distancia».

Facundo tiene 26 años y sostuvo: «No venía mucho, después dejé un poco pero quería subir para ver cómo estaba todo. Me enteré por El Diario y lo encontré muy lindo, más lindo que antes. Hay carteles nuevos y disfruté mucho, arriba está todo limpio y hermoso. Había un poco de gente y la vista es hermosa, muy recomendable».

«Había comenzado a subir a principio de año, después tuve que dejar cuando arrancó la cuarentena. Venía por la actividad física y extrañaba subir, hay mucha vegetación y se escucha más la naturaleza. Me encontré con mucha gente. subiendo y bajando», completó Mariano, otro de los carlospacenses que hoy desafío el calor y subió hasta la Cruz.