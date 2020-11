Menem fue declarado persona no grata en Río Tercero

Este martes 3 de noviembre se cumplen 25 años de la trágica explosión que tuvo lugar en la Fábrica Militar de Río Tercero. Aquel evento terminó con la vida de 7 personas, hirió a unas 300 y dejó destrozos en toda la ciudad.

En el acto conmemorativo que se llevó a cabo esta mañana en esa ciudad, se anunció también la declaración del ex presidente Carlos Saúl Menem como “persona no grata”. El decreto fue firmado por el intendente Marcos Ferrer, sobre el cual él mismo indicó que “vamos a prohibir que se erija en su nombre ningún monumento público, ninguna calle, ningún parque, va a poder jamás reconocer al ex presidente, responsable para nosotros de los hechos del 3 de noviembre”.

El ex mandatario está señalado como uno de los responsables de la explosión, sospechada de ser un atentado y no un accidente, en el marco de la causa que investiga la venta ilegal de armamento a Ecuador y Croacia.