Córdoba: Amenazaron con detener a un payaso por el crimen de «hacer reír»

Pochosky es artista callejero desde hace más de 20 años, comenzó en Chaco (donde es un referente cultural) y hace algún tiempo, trasladó sus funciones a ciudades como Alta Gracia, Córdoba y Villa Carlos Paz. Tras haber suspendido sus espectáculos por la pandemia, la crisis lo empujó a que el fin de semana pasado, decidiera reanudar las funciones en las plazas y parques de la capital cordobesa y fuese desalojado en un desproporcionado operativo de la Policía de Córdoba.

El payaso se encontraba en la Plaza Colón de barrio Alberdi cuando se vio rodeado por efectivos que lo increparon por estar realizando un espectáculo callejero y le ordenaron que se retirara del lugar. «Pochosky» les explicó que la función se realizaba siguiendo algunos protocolos sanitarios como el distanciamiento social, el uso de barbijo y la constante desinfección de las herramientas de trabajo, pero los uniformados le exigieron que presentara su documentación y amenazaron con llevarlo detenido.

«El ARTE CALLEJERO NO ES DELITO»; aseguró el payaso, quien denunció: «Todo marchaba bien, la gente divertiéndose y nosotros también, hasta que llegaron dos patrulleros y se acercan al ruedo. Me acerco a ellos y los alejo un poco de donde estaba sucediendo la función, me dicen que estaba mal la pavadita que estábamos haciendo y que en ese mismo momento teníamos que parar con la función o nos llevaban presos. Yo les contesté que vivo de ser payaso y artista callejero hace mas de 20 años y era la forma más honesta de ganarme la vida. No les importo mucho a los seis policías que me rodeaban, luego me pidieron todos mis datos como si fuera un delincuente, se los di amablemente y lentamente así mis colegas podían continuar la función. Luego interrumpí la rutina de un colega y dije: que la Policía nos pidió "amablemente" que terminemos la función YA!. Les pedimos disculpas pero nos tenemos que ir de la plaza, aquí les dejamos las gorras y ustedes ya saben lo que tienen que hacer».

«De ahí, fuimos hacia el Parque Sarmiento donde al lado de un patrullero, había un músico tocando y más adelante, otro espectáculo. Así que nos instalamos un poco más adelante para realizar nuestra función, todo venía bien hasta que se acercaron dos policías (un poco más copados que los anteriores) diciéndome que no podíamos hacer nuestra función, pero que nos dejaban un ratito que terminemos. Están los bares y shoppings llenos de gente... ¿y los artistas callejeros no podemos hacer funciones al aire libre? Necesitamos volver a trabajar y no pasar nunca más por estas situaciones»; denunció «Pochosky».