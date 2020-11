Se recupera el bombero de Tanti que sufrió quemaduras en Ambul

El bombero de Tanti que ayer sufrió quemaduras en su cuerpo cuando se encontraba combatiendo el fuego en Ambul, ya se encuentra en su casa y comenzó su recuperación. Cristian Laure había sido internado ayer en el Hospital de Mina Clavero luego que resultara con lesiones en el rostro, el brazo y su espalda.

El joven de 30 años integra el cuartel de bomberos desde hace 13 años y es apodado «El Gringo» y fue uno de los voluntarios que se enfrentó a la voracidad de las llamas en el norte de Traslasierra.

Durante una entrevista concedida a EL DIARIO, el bombero contó: «Llegamos el lunes a la tarde y ayer estábamos en la ruta 15, parando un frente que se dirigía a las casas y nos movilizaron por un reinicio. Sentimos la temperatura muy alta y no me quemé por contacto directo, sino que en un momento salgo porque sentía mucho ardor en la cara y el brazo. Me piden que maneje el camión y no podía y ahí fue cuando gente de Defensa Civil me trasladó al dispensario de Ambul para que me atendieran».

«Luego me trasladan al Hospital de Mina Clavero para controlar las vías aéreas, que por suerte estaban bien. Las quemaduras son todas del lado derecho, cara, brazo y espalda. En la espalda tengo quemaduras de segundo grado, pero de muy poca superficie. La temperatura era tan alta que no me di cuenta cuando me quemé. Si no fuera por el buen equipo que tenía, hoy estaría internado en el Instituto del Quemado»; relató el joven.

«Recibí las atenciones médicas y a los cuarenta minutos ya estaba en casa descansando. Me trajo el personal de Defensa Civil a quienes les agradezco y también al Plan Provincial del Manejo del Fuego y la Agrupación Serrana de Bomberos, quienes actuaron de inmediato. Ahora tengo un par de días y apenas pueda regreso al cuartel»; completó.