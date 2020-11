El municipio de Carlos Paz homenajeará a ex presidente Arturo U. Illia

La Municipalidad de Villa Carlos Paz homenajeará al ex presidente de la Nación Arturo Umberto Illia al cumplirse 38 años de su fallecimiento el próximo 18 de enero.

El intendente Daniel Gómez Gesteira y el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Esteban Avilés coincidieron en rescatar los lugares emblemáticos en la vida de Illia en Carlos Paz.

Para ello, desde la Secretaría de Turismo trabajan sobre un proyecto que contempla el descubrimiento de placas en los lugares donde el ex mandatario nacional se reunía con sus amigos y dirigentes carlospacenses como la ex confitería Lago Sierras, y el ex restaurante y pizzería Marconi, entre otros.

Illia dejó su impronta en Villa Carlos Paz.

La fotografía recuerda al Dr. Illia en la pizzería Marconi haciéndose lustrar los zapatos con el mítico lustrador Maní.

En su último libro, Caminos con Historia, (Corprens, editora), el historiador Edgardo Tántera recordó que tras ser derrocado su gobierno en junio de 1966 se afincó en Villa Carlos Paz. Durante 15 años vivió en la casa de su amigo el médico carlospacense Eugenio Conde.

"Sólo tenía un traje para las salidas a la confitería Lago Sierras o para los actos, cenas o visitas a los correligionarios de Punilla que llegaba en su Ford Falcon.

Falleció antes de la llegada de la democracia el 18 de enero de 1983 y hoy Illia está en el panteón de los próceres radicales de la Recoleta, junto Alem, Irigoyen y Alfonsín."