Alquileres en Córdoba: Comienza una nueva temporada

Sin dudas, en medio de la pandemia por Coronavirus la temporada 2021 de vacaciones será diferente. Córdoba, una de las plazas más atractivas del país ya comenzó a mover su mercado inmobiliario ante una temporada que cuenta con un gran oferta disponible y precios para todos los bolsillos.

Los alquileres parten desde $1.500.- la noche hasta $10.000.- depende la zona, si tiene pileta o no y la cantidad de habitaciones entre otras comodidades. Los números marcan que esta temporada, las casas en alquiler en Córdoba serán un 25 % más económicas que en Mar del Plata o Villa Gesell.

En Calamuchita y Villa General Belgrano se consiguen casas de tres ambientes por $3.000.- la noche. Las casas con pileta entre $4.000.- y $.6000.- diarios para enero y un 20 % más barato en febrero. Por tal motivo el alquiler mensual oscila entre $90.000.- y $180.000.- dependiendo las comodidades. En Traslasierra, como es habitual, se encuentran alquileres promedio de $5.000.- y en Villa Carlos Paz los valores son más económicos incluso desde $1.500.- por día.

¿Por qué alquilar una casa y no elegir un hotel para estas vacaciones en Córdoba?

El ministerio de Turismo y Deportes de la Nación elaboró un protocolo Covid-19 específico para hoteles que contiene entre otras medidas:

· El consejo de no permitir el ingreso piscinas y gimnasio

· Sugerir el desayuno en las habitaciones y no en comedores y desayunadores

· Los frigobares estarían inhabilitados

· Los restaurantes estarán restringidos a espacios al aire libre

· Las áreas de juego para niños permanecerán cerradas

Estas restricciones necesarias para evitar contagios masivos en los puntos claves de veraneo limitan muchas de las libertades adoptadas por los huéspedes como viejas costumbres. Por esto mismo, este verano 2021 con precios accesibles y diversas opciones, alquilar una casa en cualquiera de las hermosas ciudades con diversos servicios que ofrece Córdoba es sin dudas una opción para no desperdiciar.

Casas en venta

Por otro lado, el mercado inmobiliario cordobés no se detiene en ninguna de sus variantes, ya que la demanda de casas en venta en Córdoba creció en los últimos meses luego de dos trimestres de freno total. Del total de propiedades a disposición en la provincia, un 85 % están en venta y el 15 % restante en alquiler y de ese total cuatro de cada 10 son casas, y los seis restantes departamentos.

Los precios promedio de propiedades ubican a la provincia de Córdoba (U$S 50.000.-) por debajo de otras grandes ciudades como Rosario (U$S 81.000.-), Santa Fe (U$S 69.000.-) y La Plata (U$S 62.000.-). Esto se relaciona directamente con el valor del metro cuadrado siendo el promedio en Córdoba U$S 950.-, en Rosario U$S 1.600.- y en la ciudad de Buenos Aires U$S 2.200.-

Además Córdoba particularmente cuenta con una amplia gama de propiedades de todo tipo de ambientes, en zonas más económicas, rurales, residenciales, céntricas y de esta manera abre un abanico de opciones para todos los gustos y bolsillos.