Carla Vizzotti negó un rumor sobre la vacuna rusa

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, habló anoche sobre algunos de los rumores que circulan sobre la vacuna rusa que llegaría al país, y destacó que su avance no tiene que ver con que no se esté siguiendo el protocolo necesario.

En una entrevista con el canal A24, la funcionaria consideró que podría ayudar a la vacunación voluntaria que haya famosos que se la apliquen primero. "Por ahí en personas que generarían confianza, o referentes de algún área, algún famoso, algún deportista... pero nunca antes de terminar los ensayos. No es que no nos damos ahora la vacuna porque no queremos", expresó.

"Acá la idea es que la ANMAT pueda evaluar toda la información y en el momento que diga que hay suficiente información para concluir que la vacuna es segura y es eficaz, se avance con la siguiente etapa: generar la estrategia de implementación. Pero seguro: la mayoría de los presidentes y los ministros se vacunan. Cristina y Macri se vacunaron contra la gripe. Generar confianza desde lo tomadores de decisión podría sumar", agregó, según recoge Infobae.

Sobre los rumores que circulan y que están vinculados a la rapidez con la que se llegó a la vacuna, Vizzotti señaló que "están viendo en tiempo real que se están produciendo vacunas en un periodo corto, eso puede generar alguna duda y es importante explicarle a la población que no se está salteando ningún paso, que simplemente se están haciendo más rápido".