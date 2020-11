Covid-19: Varios famosos se ofrecieron a aplicarse la vacuna rusa

Ante la incertidumbre, la duda y la desconfianza que despierta en la Argentina la vacuna Sputnik V creada en Rusia contra el coronavirus, varios famosos se ofrecieron a ser los primeros en ser inyectados por la misma.

“Eso podría sumar y generar confianza”, dijo la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti sobre la vacuna rusa Sputnik V. En diálogo con A24 la funcionaria dijo que aspira que gran parte de la población acceda a suministrársela de manera voluntaria.

Una de las primeras famosas en decir que se vacunaría fue Florencia Peña, que a través de sus redes sociales. “Yo me vacuno. Me re contra vacuno. Me súper mega vacuno. Es más, me doy la rusa, la occidental, la oriental, la de Biden, la de Trump. Siempre fui muy vacunable”, dijo la flamante conductora de Telefe con el humor que la caracteriza.

Carla Vizzotti había explicado que la idea es que la ANMAT evalúe toda la información para determinar si la vacuna es segura y eficaz. En ese caso, se avanzaría con la siguiente etapa: generar la estrategia de implementación.

Luego de los dichos de Vizzotti los usuarios de las redes sociales comenzaron a sugerir nombres de famosos que podrían sumarse a la campaña. Entre ellos, citaron al conductor de Intrusos, que al ver la repercusión en Twitter sobre el tema, escribió: “Me despierto y la manada propone famosos para que se den la vacuna rusa. Con tono agresivo me ponen en la lista. Lejos de ofenderme me parece una buena idea. Ojalá sirva para, después, poder ayudar a los ignorantes ilustrados de las marchas y la tierra plana. Estoy”.

El periodista Diego Brancatelli contestó muy seguro que se la daría: “Pero por supuesto. Primero, noto un tono burlón; durante todo el día de hoy lo sentí. Rusia es una potencia mundial. No sé por qué les molesta tanto que sea de Rusia. Hagamos una base de datos que conste en actas y que quede asentado quien no se va a poner la vacuna, así no ocupa ese lugar cuando la vacuna llegue. Yo quiero la vacuna”, le dijo a Fabián Doman conductor de Intratables.