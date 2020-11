Es vendedor ambulante y camina 7 horas para trabajar en Córdoba

Matías Ontivero, un vecino de la localidad de Villa del Prado en el departamento Santa María, dio a conocer la historia de un joven vendedor ambulante que debe caminar 30 kilómetros los fines de semana para vender su mercadería en Córdoba capital.

En una publicación en las redes, el joven relató la vida de Matías Gómez, de 24 años de edad que "durante toda la pandemia, al no haber transporte interurbano, se va caminando, ida y vuelta ,desde su casa hacia Córdoba Capital".

"Hoy yendo por la ruta 5 , la que va a villa del prado, vi un chico caminando por el costado de la ruta. Venía con una mochila y una canasta vacía en la espalda, bajo la lluvia. Me frené y le pregunté dónde iba, me dijo que a Villa del Prado. El viaje duró 15 minutos, y bastaron para conocer a un excelente chico" relató.

Y prosiguió: "Matias es vendedor ambulante. Sale los jueves a las 9 de la mañana y llega a Córdoba a las 16 horas aproximadamente, retorna los domingos en el mismo horario. Matias vive con sus hermanos y sus padres, todos gente trabajadora ambulante. No tiene medio de transporte. Le pedí autorización para poder darle una mano y me dijo que si, por eso nos sacamos una foto. Matias vive en calle Pedro Lazo al 100, villa del prado. No tiene celular pero me dejó un fijo dónde poder contactarlo 3518056377. Trabaja en la ruta 20 los viernes y sábados todo el día , en la estación de servicio puma. La idea de la publicación es darle una mano como se pueda, ya sea comprándole sus productos o prestándole una bici o algo , hasta que vuelva a tener un medio de movilidad. Matias es un argentino más , como muchos, que se gana la vida de forma digna, pero que muchas veces duele, porque su esfuerzo es muy grande realmente. Ojalá Mati cumpla sus sueños, mientras tanto yo pensaba, en serio hay gente que no cree en el esfuerzo , el mérito de los chicos? Hoy Mati, me dio la respuesta. Gracias a todos por compartir!"

Ahora sólo falta que Matías pueda recibir alguna ayuda que le permita trasladarse más rápido para poder seguir trabajando.