«Carlos Paz tendrá mejores servicios, empezamos por el transporte»

La ciudad de Carlos Paz avanza en la regularización de los servicios públicos y logró reanudar la prestación del transporte público, un gran paso para brindar una respuesta urgente a las necesidades de la ciudad. Así se logró luego que el intendente Daniel Gómez Gesteira decidiera rescindir el contrato con Autobuses Santa Fe y firmara un contrato provisorio con VillaBus.

En simultáneo, se avanza en la generación de un nuevo pliego de bases y condiciones para lograr un convenio definitivo.

El concejal Sebastián Guruceta (Carlos Paz Unido) expresó a El Diario: «Valoramos la decisión del intendente Daniel Gómez Gesteira de no haber renovado el contrato con la creciente empresa Transporte de la Villa y haberse adecuado a la normativa para evitar que pudiese haber alguna acción judicial contra el municipio. El intendente juntó pruebas contundentes para rescindir el contrato y establecer nuevas pautas de contratación, por eso se declaró la emergencia del transporte en la ciudad».

«Se logró generar un acuerdo con una nueva empresa, compuesta por dos empresas de reconocida trayectoria en la Provincia de Córdoba, las cuales comenzaron a prestar servicio de forma precaria con un nuevo trazado más corto y eficiente. Se está incrementando la cantidad de boletos que se cortan a diario, se están percibiendo subsidios nacionales y provinciales al transporte y se hicieron más gestiones para que la Municipalidad de Villa Carlos Paz retenga, en su debido momento y ante los incumplimientos de la antigua prestataria, los subsidios que iban a ser destinados al Transporte de la Villa para afrontar el pago de los salarios adeudados a los choferes. El municipio se hizo cargo de abonarles, hoy estamos al día con los pagos, pero la deuda que la antigua prestataria tenía con los trabajadores se está pagando en cinco veces»; destacó Guruceta.

«A través de convenios, hemos mantenido las fuentes laborales y conservamos el trabajo de todos los empleados del servicio»; expresó el concejal.

En relación al paro que hicieron hace algunos días atrás los choferes, Guruceta aclaró: «Lamentablemente, el gremio de Córdoba actuó de forma unilateral y paralizó el servicio cuando estábamos con una situación particular, pese a que se habían cumplido con los compromisos asumidos con los trabajadores. Hay intereses también, el gremio quería prestar servicio a través de cooperativas propias y nosotros no estamos dispuestos a ceder a las presiones. Vamos a hacer las cosas como corresponden y haremos una licitación para firmar un nuevo contrato». «Sabemos que el transporte público ha sido uno de los más perjudicados por la pandemia y no es un dato menor que únicamente la ciudad de Córdoba y Villa Carlos Paz han logrado regularizar la prestación»; agregó.

«Hemos dado un gran paso, móviles nuevos y la garantía de que durante un año y medio podemos mantener el servicio, hasta que se complete el nuevo pliego de condiciones y se logre un nuevo contrato acordé a lo que necesita Carlos Paz. Se están regularizando los servicios esenciales de la ciudad, empezamos con el transporte»; completó.