Asistió al acto de egresados con pollera y dijo que fue discriminado

El joven egresado de la Escuela Técnica de Juan B. Alberdi, Luis Villafañe, asistió a recibir su diploma usando una pollera y denunció que el Director del establecimiento lo mandó a cambiarse.

Se trata de Luis Villafañez, de 18 años, de la Escuela Técnica 1, de la Ciudad de Alberdi, Tucumán. "Además de la comodidad, lo hice para visibilizar los casos de machismo", dijo

El mismo Villafañe posteó en sus redes sociales el dialogo que habría mantenido con el director:

– Director: ¿Que haces con eso?

– Alumno: ¿Nada?

– Director: ¡Eso es de mujer!

– Alumno: La ropa no tiene género.

– Director: Te tenes que ir ya de acá.

En el mismo posteo, el alumno manifestó su repudio y enojo, dejando el siguiente mensaje:

«En una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política. La homofobia y el machismo en las instituciones escolares EXISTE Y todxs lxs que no cumplimos con la heteronorma estamos y estaremos expuestxs a recibir violencia institucional, desde que empezamos a cursar, hasta el momento en el que nos egresemos (si es que nos dan la posibilidad de hacerlo). Como sociedad tenemos que visibilizar y repudiar toda ésta clase de acciones, por nosotrxs y por lxs que vienen.

NO NOS CALLAMOS MÁS!!» Finalizó el posteo.

Durante el acto, el director del colegio "reaccionó de mala manera" y tuvo que cambiarse.

"Le respondí educadamente cuando me preguntaron qué hacía así. Me cambié, volví al acto y a la salida del colegio, me volví a poner la pollera", recordó el estudiante.

El director le pidió disculpas por la reacción y acordaron "una charla para aclarar" lo sucedido.

«Estamos tristes y apenado por la situación, porque hicimos un sacrificio grande para poder tener el acto presencial», expresó el director del establecimiento, Alberto Victoria.

«Habíamos conversado en reuniones por zoom que los varones iban a venir de blazer, y ellos fueron los que decidieron venir de gala», explicó. «En esos momentos nadie se manifestó en contra».