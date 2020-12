Egresados en pandemia: Así se vive una colación en la nueva normalidad

El 2020 será un año inolvidable, de eso no quedan dudas. En medio de la pandemia, los jóvenes de Villa Carlos Paz que terminan el secundario se despiden del colegio bajo un estricto protocolo. Así son los actos de egresados en la nueva normalidad.

Luego de largos meses de ausencia en las aulas y las clases virtuales, los egresados se vieron las caras por última vez en una seguidilla de colaciones que no se parecieron a nada que hayamos conocido.

El viernes pasado, los alumnos del Instituto Remedios de Escalada de San Martin (IRESM) tuvieron su egreso en una ceremonia con distanciamiento social, barbijos y dónde solo estuvieron presentes dos familiares por cada estudiante.

Algunos días atrás, habían aplicado un protocolo similar las autoridades del Bernardo D'Elía, que dividió los cursos en distintos días para evitar una aglomeración de gente.

El director del IRESM, Carlos Viotti, señaló a El Diario: «Nosotros creemos que la educación es un espacio donde hay que poner mucha valentía y coraje porque los desafíos son importantes. Este es un año particularmente desafiante dónde cada día nos planteaba un reto a superar. Por otro lado, después de tantos años de estar compartiendo horas con estos chicos, nos parecía un despropósito hacer un acto por Zoom. Con organización, con sencillez y sin lujo, pudimos organizar tres actos (uno por división) y la verdad que hemos vivido un momento de mucha emoción, con los padres, los chicos y con los docentes que explotaban de alegría».

«Después de tantos meses de no verlos, ha sido algo muy lindo. No teníamos duda de la importancia del acto y lo recibimos con mucha alegría. Hemos trabajado con las familias todo el año con una educación distinta, remota, dónde el profesor se mete en la intimidad de cada hogar. Es un proceso nuevo y quisimos sostener el abrazo desde la virtualidad, y coronarlo desde esta forma»; agregó.

Por su parte, el párroco Mario Bernabey estuvo presente en el acto y señaló: «Muy contentos de vivir este momento, pero lamentando que la educación haya sido lo único que no se abrió y no se la haya considerado algo esencial. No se le dió el espacio que necesita, sin educación no podemos formar personas libres y protagonistas de una historia diferente».

Azul Godoy es una de las egresadas del 2020 y manifestó: «Me tocó hacer un discurso y lo hice con todo lo que sentía. Creo que es una promoción que no se repetirá, se destacaron las anécdotas que vivimos y estoy muy feliz. Fue difícil este año, no era lo mismo estudiar sin nuestros compañeros y pensábamos que no íbamos a poder encontrarnos».

Por último, Lucía contó: «Fue un año raro, pero estuvo bueno volver a la escuela y ver a mis compañeros. Desde jardín que vengo acá y era importante poder tener este acto».