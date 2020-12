Esto le pasa a tus ojos si mirás el eclipse directamente

Las consecuencias por observar el eclipse que sol que ocurrirá hoy pueden ser disminución de la visión, alteración en la percepción de los colores y formas y aumento en la frecuencia de patologías de la superficie del ojo, cataratas y ceguera informó el servicio de Oftalmología del Hospital Castro Rendón, Neuquén.

Es importante prestar atención a posibles síntomas que pueden manifestarse, por lo general, de seis a 12 horas después de la exposición como: irritación, hinchazón, ardor, lagrimeo, enrojecimiento progresivo de la conjuntiva, dolor que no permite abrir los ojos o visión turbia

Para evitar esto, no hay que mirar al Sol de manera directa, tanto con o sin eclipse, a menos que se cuente con los materiales adecuados y durante los lapsos máximos establecidos.

No mirar al Sol a través de cámaras fotográficas, teléfonos inteligentes, binoculares, telescopios, lentes de sol, radiografías o filtros caseros, dado que ninguno de estos elementos detiene la totalidad de las radiaciones emitidas por el sol.

Para observación directa y segura, utilice lentes especiales que cuenten con etiqueta ISO 12312-2. Estas no deben presentar rayas ni perforaciones y no deben tener una antigüedad mayor a los tres años. También, se pueden utilizar máscaras de soldador de grado 14 o superior. En ambos casos, es recomendable que la observación no supere los 30 segundos.