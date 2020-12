Vecinos indignados denuncian que se podaron árboles añejos

Vecinos del barrio Las Malvinas de Villa Carlos Paz denunciaron a una concesionaria por la poda indiscriminada de varios árboles añejos. Aseguran que los comerciantes realizaron trabajos de refacción en un local ubicado sobre la Avenida Cárcano sin respetar las ordenanzas vigentes.

Los habitantes de la zona aseguran que se podaron ramas y se cortaron algunas raíces de cinco árboles para lograr una mejor exhibición de los vehículos.

«Es una práctica ilegal, teniendo en cuenta que no son los meses permitidos y aconsejados para este tipo de podas y que tampoco se respetan los permisos otorgados. La poda debe realizarse únicamente si los árboles obstaculizan el paso del peatón y no debe afectar el tamaño del árbol, ni su copa, algo que claramente no se respetó en este caso»; denunciaron los habitantes del sector.

«Su tamaño fue reducido de forma considerable, a su vez, que hizo que se perdiese toda la sombra que daban esos árboles añejos y justo en la época más calurosa del año»; concluyeron.