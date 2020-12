Carlos Paz: Vuelven los interurbanos, salió el primer colectivo a Córdoba

Nueve meses pasaron desde la última vez que circuló el transporte interurbano de pasajeros. Esta mañana, se reanudó el servicio en la Provincia de Córdoba y partió el primer colectivo desde la Terminal de Villa Carlos Paz hacia la capital cordobesa. La alegría de los choferes y los pasajeros que se reencontraron en la nueva normalidad.

La pandemia obligó a muchos trabajadores del volante a dedicarse a otras actividades para garantizar el sustento de sus familias, mientras que los ciudadanos debieron recurrir a otros medios de transporte (como taxis y remises) para trasladarse y hubo quienes directamente no pudieron asistir a sus lugares de trabajo.

Desde tempranas horas, los motores de las distintas unidades rompieron el silencio de la Terminal de Ómnibus, que estuvo cerrada durante los últimos meses. Los comerciantes reabrieron sus locales con la expectativa de que haya un creciente movimiento y poco a poco, la ciudad va recuperando su ritmo habitual luego de la cuarentena.

Claudio es chofer de la empresa Sarmiento y contó a EL DIARIO: «Volver era algo que esperábamos desde que empezó todo esto de la pandemia, creíamos que sería por uno o dos meses pero luego siguió pasando el tiempo. Estamos contentos de volver, volvimos un 30% de los trabajadores (como estábamos allá por el mes de marzo) y durante la pandemia, mis compañeros tuvieron que hacer changas como vender huevos, trabajar en un taller mecánico y hacer changuitas. Muchos no tenían otra entrada y sí o sí tuvieron que buscar algún trabajo».

Ramón es vecino de Villa Carlos Paz y diariamente viaja hacia Villa San Nicolás. En diálogo con este medio, se refirió al regreso del transporte interurbano. «Viajo diariamente a San Nicolás, hasta cuatro veces en el día. Durante la pandemia, me venían a buscar los patrones pero ahora que volvió el transporte, ya puedo moverme sin tener que molestarlos. Gracias a Dios que han vuelto los colectivos, es mejor así».

Por su parte, Liliana es profesional del Hospital Pediátrico de la ciudad de Córdoba y sostuvo: «Vuelvo a trabajar desde abril, que viajé por última vez. No podía viajar porque no había colectivos y no veía la hora de volver».

Nilmer Ruiz es encargado de Car-Cor y dijo: «Estamos contentos de volver a trabajar después de casi 270 días que estuvimos parados, es una esperanza para nosotros, para los dueños y los transportistas en general. Con expectativas de ver el aceptamiento de la gente, porque tememos que muchos se hayan acostumbrado a andar sin colectivos. Hay que fidelizar de nuevo al cliente y comenzar de nuevo, todavía no hemos tenido muchas consultas pero seguramente irán creciendo. Por ahora, tenemos un coche cada dos horas desde las 6,30 hasta las 20,30 hs. que sale el último».

En tanto, Eduardo es chofer de FonoBus y agregó: «Durante la pandemia, tuvimos que buscar alternativas. Hacíamos lo que salía, cadetería, changas, porque hubo que reinventarse. Estamos muy felices de volver, porque siempre la pelea fue por trabajar. Estamos contentos de volver, volver a la rutina y ojalá que podamos retornar la normalidad lo antes posible». Consultado sobre las medidas sanitarias dentro de los colectivos, señaló: «Debemos tomar todas las precauciones necesarias para tener el menor contacto posible con los pasajeros, estamos con barbijo y alcohol en gel».