«La capitalización fue una caja negra, la Coopi la usó para contratar empleados»

El gobierno municipal avanza en la planificación para hacerse cargo del servicio de agua potable de Villa Carlos Paz, que dejará de estar en manos de la Cooperativa Integral luego de varias décadas de confrontación entre la prestataria y las autoridades de turno. La semana pasada, se mantuvo una audiencia en el Ministerio de Trabajo de la Provincia para analizar la situación de los trabajadores y se constató que, desde el anuncio del traspaso hace dos años, se incrementó en un 70% la cantidad de empleados de la Coopi.

El concejal Sebastián Guruceta (Carlos Paz Unido) hizo referencia a esta situación y sostuvo que el cobro de la capitalización fue una excusa para sostener la contratación compulsiva de personal que no se desempeña en el servicio de agua.

Asimismo, denunció que la dirigencia del gremio SIPOS «está más preocupada en hacer política y defender a la patronal que en procurar el futuro de los trabajadores».

«Se ha dictado un decreto y una resolución para fijar los modos y hacer efectiva la transferencia al municipio de los bienes de dominio público vinculados al servicio de agua. Se estableció como primera medida un relevamiento y una verificación no solamente en lo que hace a las obras, sino de los bienes como la planta potabilizadora de Cuesta Blanca, reservorios, bombas y lo que corresponde a la prestación. Posteriormente, tendrán que hacer una entrega provisoria a fines de febrero y la entrega definitiva en el mes de marzo. Nosotros estamos en condiciones de prestar el servicio a partir del mes de abril»; destacó Guruceta.

«Con respecto a los trabajadores, cuando se dictó el decreto, habíamos expresado en el Ministerio de Trabajo que la posición del estado municipal es mantener las mismas condiciones laborales (convenio colectivo de trabajo, antigüedad y adicionales) que tienen los empleados del servicio de agua. Volvimos a ratificarlo en la última reunión del ministerio, donde nos dimos con la noticia de que desde que se firmó el decreto hace dos años hasta el día de la fecha, se incorporaron 100 trabajadores más, es decir un incremento del personal de casi el 70%. Todavía no han dicho cuáles de estas personas se incorporaron al servicio de agua, que no ha mejorado su calidad en este tiempo»; agregó.

«Lamentablemente, vemos que el sindicato no está luchando por los trabajadores ni por la ciudadanía de Carlos Paz, pretende perpetuar a la cooperativa en el servicio de agua y se ha puesto del lado de la patronal. Eso debe quedar en claro, están respondiendo a la dirigencia de la cooperativa y no a los trabajadores. Hay trabajadores que prestan servicio en otras áreas de la cooperativa y seguramente, también tendremos que revisarlo si hay dictamen favorable al municipio en materia de cloacas. Ha quedado claro lo que siempre hemos denunciado con el tema capitalización, un invento que le permitió sacarle el dinero a los vecinos para destinarlo no al servicio de agua y cloacas, sino a costear los gastos corrientes de la cooperativa. Ese fuerte ingreso ha servido para bancar los salarios del incremento de la planta de trabajadores, algo que no tiene justificación y que se hizo cuando ya sabían que iban a tener que entregar el servicio»; completó.