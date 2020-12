Pandemia: La vuelta de los colectivos llenó de vida la Terminal

La vuelta de los interurbanos fue recibida con alegría por los comerciantes de la Terminal de Ómnibus de Villa Carlos Paz, quienes se vieron obligados a cerrar o reinventarse durante los meses más duros de la pandemia. La estación va recuperando poco a poco su ritmo habitual y con la llegada de los colectivos, los choferes y los pasajeros, muchos reabrieron sus puertas con expectativas y se reencontraron con sus clientes de siempre.

Constanza es la encargada del bar de la estación y dijo a El Diario: «Es una muy buena noticia, hace nueve meses que estábamos sin trabajar porque trabajamos más que nada con los colectivos. El bar no estuvo cerrado este año, pero tuvimos que rebuscarnos como podíamos y cayeron mucho las ventas. Es un local muy grande y esperamos que esta vuelta nos ayude mucho. Hoy comenzamos con otro humor porque vuelven los choferes, los pasajeros habituales y son caras conocidas de hace mucho tiempo».

Por su parte, Esperanza es dueña del regional Machu Picchu y contó: «Muy contenta de que se haya reactivado el transporte, más que nada por la parte económica. Hace 253 días que no facturamos nada, cerré en marzo y volvimos a abrir hoy. Durante ese tiempo, me tuve que reinventar y hacía barbijos y accesorios para el pelo, pero mi inversión está en este negocio. Yo vivo de este negocio, hace cuarenta años que lo tengo y fue muy dura la pandemia. Ahora veo que hay gente, cola de gente y volví a sentir los ruidos habituales de la Terminal, hasta los que antes me molestaban. Y debo decirlo, me alegró mucho. Dios quiera que nos cuidemos entre todos, todos debemos usar barbijo y cuidarnos para que esto pueda seguir abierto».

Franco Paredes es dueño del kiosco El Lago y aseguró: «No se podía aguantar más, era hora que vuelvan. Fueron muchos meses y ojalá que se vayan incrementando los servicios y haya cada vez más. Fue muy difícil todo este tiempo, el kiosco sin los interurbanos no funciona. Hoy con una alegría muy grande porque volvieron los choferes, a buscar su cafecito y nos reencontramos después de mucho tiempo. Esta mañana vinieron algunos y seguramente vendrán otros».