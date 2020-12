Agua: Frizza se comprometió a entregar la documentación solicitada por el municipio

Apenas se hizo público la orden del Fiscal Ricardo Mazzuchi de allanar la sede central de la Cooperativa Integral por no querer acatar el fallo de la Corte Suprema de la Nación que reconoce que el servicio de agua potable es del municipio y no permitir la verificación de los bienes del estado, los directivos de la prestataria incitaron al personal a que entren en asamblea por lo cual los peritos no contaron con la colaboración necesaria.

Ante esta situación, el gerente general de la prestataria Rodolfo Frizza se comprometió a través de un acta y pausible a una condena penal si no cumpliera de entregar la información que requiere el municipio que son: La base de datos ÍNDICE PRIMERA SECCIÓN Decreto Nº 534/DE/2020 Página 1 Resolución Nº 039/B/2020 Página 1 PRIMERA SECCIÓN 11 de diciembre de 2020 77 2 N°: informáticos, (en formato accesible) relativos a las cuentas afectadas al servicio de agua potable dentro del ejido de Villa Carlos Paz. 2) Rutas de lectura de medidores de agua. 3) Historial de consumos de los usuarios y el 4), la información de accesos, en tiempo real, de monitoreos y maniobras de válvula, accesos a controles remotos de bombeos y niveles de tanques de almacenamiento.

Asimismo, este jueves, la verificación se llevará a cabo en Paraguay S/N, de acuerdo a donde se sitúen los sistemas.

Los funcionarios y empleados afectados a la verificación son Leandro Alegre, Aldo Lescano, Oscar Román, y Roberto Coti.

También, para este jueves está previsto que los funcionarios y empleados de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, accedan a a las plantas potabilizadoras ubicada en Cuesta Blanca y en calle Asunción de Barrio La Quinta, a efectos de verificar el funcionamiento y cantidad de sistemas de potabilización, conducción, válvulas de apertura y cierre de acueductos y laboratorio físico-químico.

Para el viernes, el esquema verificador contempla ver las estaciones de bombeo existentes en Carlos Paz a efectos de corroborar el estado de las casas de bomba, cantidad y funcionamiento de equipos de bombeo y tableros eléctricos de comando, tanques de reserva de agua, ubicados en Villa Carlos Paz, y su estado edilicio.

Habría imputados

A raíz de la movilización de las fuerzas policiales para que se cumpla lo establecido por la Justicia indicaría que hay un delito fragante y según fuentes cercanas a la fiscalía, el fiscal Mazzuchi podría imputar a quienes obligaron a movilizar a policías para que cese el estado de rebeldía e incumplimiento.

Facsimil de la orden del fiscal Mazzuchi.

¿Qué rol cumplieron los concejales que estuvieron en el allanamiento?

Más allá del apoyo político que expresaron a la Coopi, lo que se estaba llevando a cabo en una ejecución ordenada por la Corte Suprema de la Nación y un decreto municipal, no podían avalar un estado de rebeldía ni un hecho que atenta contra lo institucional que ellos como ediles integran, señaló el Secretario de Gobierno Darío Zeino.

Además, el funcionario que estuvo monitoreando los hechos agregó que los concejales presentes deberán responder por alentar perjuicios en contra de la propiedad del estado municipal como son los servicios públicos y sus bienes.