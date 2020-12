Atención: en estos celulares dejará de funcionar WhatsApp en el 2021

El servicio de WhatsApp dejará de funcionar en varios modelos de celulares a partir de 2021, según la reciente actualización de la sección de "Preguntas más frecuentes" que publicó la aplicación.

La plataforma, reveló recientemente la lista de equipos y sus sistema operativos (SO) compatibles que no tendrán acceso al sistema y sus funciones, ya que no recibirán más actualizaciones.

En teléfonos Android, el SO que necesita Whatsapp es a partir de la versión 4.0.3. Y en los teléfonos iPhone, deben correr con iOS 9 o superior.

Por estas razones, estos son algunos de los modelos en los que que ya no podrá funcionar Whatsapp: iPhone 4s iPhone 5 iPhone 5c iPhone 5s HTC Desire LG Optimus Black Motorola Droid Razr y Samsung Galaxy S2.

Hay otros modelos que quedan por fuera más específicos, pero menos populares, ya que algunos modelos de teléfonos con sistema operativo KaiOS 2.5.1 o posterior también quedan por fuera, como los dispositivos JioPhone y JioPhone 2.

En cambio, los celulares de Android que no tendrán ningún problema para el otro año, serán aquellos que tengan el sistema operativo 4.0.3 o posterior, que reciban mensajes SMS o llamadas durante el proceso de verificación y tengan un plan de datos móviles para poder usar WhatsApp cuando no haya una conexión Wi-Fi, según las nuevas políticas del mensajero.

Los iPhone que serán compatibles

La compatibilidad también aplica para los sistemas IOS, pues la aplicación aseguró que para usar WhatsApp en los celulares de Apple es indispensable tener instalado iOS 9 o una versión posterior.

Por otro lado, WhatsApp llevará a cabo la actualización de sus términos y servicios que deberán ser aceptados por los usuarios para evitar que su cuenta sea eliminada, en caso de que no esté acuerdo con las políticas de la compañía que entrarían en vigencia a partir del 8 de febrero.

“Para una mejor experiencia, te recomendamos que uses la versión de iOS más actualizada para tu iPhone”, recomendó la empresa propiedad de Facebook.

Cómo chequeo qué versión de Whatsapp tengo

En Android deberás ingresar en “Configuración” y acceder a la sección “Sistema”. Allí buscarás “versión de Android” en el sistema de búsqueda que se ve en la parte de arriba. Apretar el acceso y dirá la información exacta.

En los iPhone la ruta es similar: abrir “Configuración” e ingresar a “General”. Luego hay que presionar “Información”, donde se verá la versión de iOS del dispositivo