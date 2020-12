Sebastián Baglietto, el nuevo administrador de la herencia de Maradona

Buenos Aires. Hoy se llevará a cabo la primera reunión cumbre. De un lado, Matías Morla, apoderado de Diego Maradona, y la contadora Andrea Trimarchi, representantes del círculo que gestionó su día a día hasta el día de su muerte. Del otro, Sebastián Baglietto.

¿Quién es este abogado que se transformó en una pieza trascendental en la sucesión de la fortuna del Diez? Se trata del flamante administrador de la herencia. Y hoy tendrá su primer cara a cara con el ex representante del astro para comenzar a revisar la documentación respecto de las cuentas bancarias, contratos y bienes que disponía el ex director técnico de Gimnasia hasta el 25 de noviembre.

Los representantes legales de los herederos se reunieron con el juzgado que entiende en la sucesión y propusieron a Baglietto, el nombre que contó con mayor consenso entre los cinco hijos reconocidos hasta el momento (Dalma Gianinna, Jana, Diego junior y Dieguito Fernando; pero hay al menos dos demandas por paternidad en proceso).

De extensa trayectoria en el mundo empresarial, egresado de la Universidad de Buenos Aires, Baglietto fue abogado del Grupo Peñaflor, formó parte de la Dirección Legal de Techint Group. Además, es el esposo de Gabriela Galaretto, histórica colaboradora de Marcelo Tinelli, tanto en sus empresas como en San Lorenzo, y Directora Ejecutiva de la Fundación Laflia.

El martes, en declaraciones a radio La Red, Mauricio D’Alessandro, abogado de Morla, dio detalles de la herencia del campeón del mundo con Argentina en el Mundial de México 1986. “Hay donaciones por anticipo de herencia y donaciones porque se le antojó a Diego, respecto de algunos bienes que en principio estarían dentro de un tercio del patrimonio”, anticipó. “Les ha donado propiedades a parientes en línea ascendiente y descendiente y a hermanos. Ha cubierto a muchos de los herederos forzosos y algunos de los no forzosos. También a ex parejas. No hay nadie que haya pasado por el entorno de Maradona, teniendo alguna cercanía íntima, y que no se haya llevado algún bien”, agregó.

“Hay cuatro cuentas en el exterior a nombre exclusivo de Diego Armando Maradona y también hay una cuenta al 50 por ciento, por orden recíproca, con Matías Morla”, continuó enumerando.

Además, están los 7 vehículos que Pelusa poseía al momento de su fallecimiento; cuatro en la Argentina, dos en Emiratos Árabes y uno en Bielorrusia. Y los negocios y contratos diversificados en distintos rincones del planeta, como Italia, Dubai, China, Cuba y Venezuela, país en el que le deben honorarios y liquidaciones por más de 50 millones de dólares.

“Hay una suma importante en dólares. Claramente, por la relación que tenía Maduro con Maradona y Morla, si todos los herederos se ponen de acuerdo, es fácilmente percibible”, resaltó D’Alessandro, sobre el dinero que le quedó por percibir de la cadena Telesur, tras su participación en las transmisiones en el Mundial de Rusia 2018.

“Hay otros negocios de Maradona que tienen que ver con el abastecimiento de materias primas, commodities a Venezuela, en operaciones que tienen que ver con trueque con otros commodities como el petróleo. Es decir que Maradona tenía una trader radicada en Europa en sociedad con otras personas que se ocupaba de negocios de intercambios de cereales por petróleo. Eso tiene un valor comercial, la empresa. Y también tienen negocios que se están produciendo en este mismo momento”, describió el abogado. Según pudo averiguar Infobae, por ejemplo, se trata de participaciones en una cerealera y una fábrica de harinas.

La documentación sobre cada uno de estos ítems pasará a manos del citado Baglietto a partir de hoy.