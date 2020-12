La FPA te da consejos para que tu perro no sufra en las fiestas

Es época de fiestas y se reaviva el eterno dilema de cohetes y mascotas. "Desde el comienzo la división canina K-9 de la FPA desaprueba totalmente el uso de pirotecnia, no solo por la salud auditiva de los perros en general sino por algunos grupos minoritarios de gente que también sufre por el uso de las mismas" aseguraron.

"Nuestros canes detectores de narcóticos, pasan por un proceso de desensibilización desde que nacen, al principio se reproducen sonidos de pirotecnia o sirenas por parlantes a bajos decibeles y a medida que crecen se va aumentando el volumen hasta que llegan a la edad adulta donde, se usan explosiones reales" afimaron.

En el caso de los perros domésticos, es recomendable evitar el uso de sedantes. El perro, ya que no transpira, utiliza el jadeo para "regular su temperatura corporal y al sedarlo disminuir el jadeo y provocar una muerte por sofocación".

Otro punto a evitar, es encerrarlo en alguna habitación y especialmente si ese lugar es desconocido para él.

Lo recomendable es demostrarle que el perro vea a su dueño o referencia calmado, demostrándole que no sucede nada, traducido a no sobreprotegerlo, no acariciarlo en exceso, que el vea a su “Alfa” tranquilo.

"Si su mascota se encuentra demasiado exaltada se lo puede atar pero en algún lugar donde vea a su dueño y con caricias ocasionales" informaron.