La primera carlospacense que recibió la vacuna contra el coronavirus

Una médica del Hospital Domingo Funes se convirtió en la primera vecina de Carlos Paz en recibir la vacuna contra el COVID-19. Daniela Mendoza tiene 45 años de edad, hace 20 años que se desempeña en la guardia del nosocomio y desde el mes de marzo, está en la primera línea en la lucha contra la pandemia.

«Estoy muy feliz de poder vacunarme y terminar con la incertidumbre que vivimos a diario y el miedo compartido con mis compañeros. Al principio da un poco de miedo, porque es algo nuevo, pero me vacuné y estoy tranquila. No me pasó nada, no siento nada y espero que funcione bien»; contó en diálogo con EL DIARIO.

«Yo antes de vacunarme, me puse a leer porque se decían muchas cosas. Una vez que me informé, fui tranquila a colocarme la vacuna. Hay muchos prejuicios con respecto a la vacuna, no sé si es miedo o hay cuestiones políticas, pero la mayoría de la gente que se vacunó hoy no ha tenido síntomas. Y los que tuvieron, fueron leves»; añadió.

«Yo creo que no sabemos cómo nos puede atacar el coronavirus y con la experiencia de haber visto a mis compañeros padecer el virus, no dudé. En 14 días, tengo que hacerme el estudio de los anticuerpos para ver si mi organismo los ha generado y ojalá ya los tenga»; completó la profesional médica.