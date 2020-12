Histórico: El aborto es legal en la Argentina

En una sesión maratónica, se aprobó en la Cámara de Senadores el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo y se legalizó el aborto en la Argentina.

El proyecto enviado por el Departamento Ejecutivo salió por mayoría al cosechar 38 votos afirmativos, 29 negativos y 1 abstención.

Fue una jornada histórica para el país y miles de personas (tanto pañuelos verdes como celestes) se concentraron frente al Congreso de la Nación para seguir el debate, que se desarrolló con intensa participación de todos los senadores de forma presencial y a través de videoconferencia.

Se aprobó con los votos de todos los indecisos: Stella Maris Olalla (UCR), Lucía Crexell (Movimiento Popular Nequino), Sergio Leavy (Frente de Todos), Oscar Castillo (Frente Cívico) y Edgardo Kueider (Frente de Todos).

El presidente Alberto Fernández siguió la sesión desde la Quinta de Olivos y hubo alegría tras conocerse la aprobación del proyecto.

«Hoy va a ser una bisagra en Argentina»; soltó la mendocina Anabel Fernández Sagasti en su cierre y agregó: «Mañana la sociedad no va a ser la misma, el Estado no va a ser el mismo porque ya no nos va a empujar más a la clandestinidad y además habremos conquistado el poder de decidir».