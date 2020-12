La NASA distinguió a Nicolás Paladini

Buenos Aires. Nicolás Paladini y Roció Guirao Diaz conforman una de las parejas más consolidadas del ambiente. Y, a pesar de que es ella la que tiene el perfil más alto de los dos, esta vez la noticia llegó por parte de él y es nada menos que un reconocimiento que la NASA le hizo al empresario por una impactante fotografía que publicó en su Instagram, donde se puede advertir que su hobby es la astrofotografía.

La postal fue tomada con su impresionante cámara telescópica, especialmente diseñada para realizar fotografías del espacio y el lunes fue distinguida por la agencia del gobierno estadounidense responsable del programa espacial civil que la destacó como la ‘foto del día’.

Emocionado, Paladini escribió: “Hoy es un gran di´a!!! Una de mis fotos fue ganadora de la “Foto del di´a” de la NASA (premio APOD). El mayor reconociendo para un Astrofotografo. @nasa_apod @astronomypicturesdaily Quiero agradecer a todos los que me han dedicado su tiempo y me han ensen~ado a ser un mejor foto´grafo. Esto me motiva a seguir mejorando!”, expresó junto a la publicación de la NASA.

Dicha imagen fue publicada por él mismo el pasado 6 de noviembre en su perfil, en donde también la describió: “Buenas, les comparto mi foto de Messier 16 o " La Nebulosa del A´guila“ que tambie´n es conocida como M16. Es una nebulosa de emisio´n que rodea un cu´mulo abierto. Esta´ ubicada en la constelacio´n Serpens a unos 7.000 an~os luz de distancia de la Tierra. La nebulosa del A´guila es parte de una nebulosa de emisio´n con aproximadamente 8100 estrellas, que esta´n mayormente concentradas en la zona al noroeste de los pilares”, detalló.