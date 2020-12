Tensión, cruces y una manifestación frente a una estación de servicio

Momentos de extrema tensión se vivieron hoy frente a una estación de servicio ubicada en el centro de Carlos Paz, luego que el Sindicato de Petroleros se manifestara por los despidos de varios trabajadores y los salarios adeudados. Hubo cruces entre los empleados despedidos y quienes trabajan actualmente en el establecimiento, se bloqueó el ingreso de algunos vehículos y tomó intervención la policía.

José Serracini es secretario gremial de los petroleros y expresó a EL DIARIO: «Nos estamos manifestando desde hace seis meses en esta estación de servicio por falta de pago de salarios de marzo y abril, los trabajadores en su oportunidad, cuando no cobraron los salarios, iniciaron una retención de tareas y fueron despedidos. Desde allí, venimos reclamando por los salarios adeudados más la reincorporación por la prohibición de despidos que rige desde la pandemia. Creemos que su reclamo es justo por no tenían con qué comer. La irresponsabilidad de la patronal es manifiesta, respondió con despidos a una deuda que reconoció en el Ministerio de Trabajo y la justicia. Desde allí en adelante, una intransigencia absoluta y nosotros estamos pidiendo que la petrolera YPF intervenga y esperamos una respuesta de la justicia de Carlos Paz, que no actuó de la forma que esperábamos porque se trataba de salarios y una cuestión alimentaria».

«Nosotros vamos a acatar la ley. Si un juez dice que tenemos que irnos, nos vamos a retirar pero no vamos a abandonar la lucha. Esta situación se repetirá todos los días hasta que la patronal, YPF y la justicia tomen cartas en el asunto»; añadió.

Desde la empresa, se pronunció la propietaria Sol Quiroga y dijo: «Nosotros cuando comenzamos la pandemia le pagamos poco más de la mitad del sueldo de marzo y cuando están por cobrar el sueldo de abril, recibieron el ATP y nos mandaron telegrama colectivo y nos comunicaron que no vendrían más a trabajar hasta que no les pagáramos la totalidad. Era imposible en plena pandemia, pasamos de una venta normal a cero de un día para el otro. Fue una puñalada en la espalda, pensamos que íbamos a hacer un esfuerzo todos juntos y tratar de salir adelante, pero no pasó nada».

«Son nueve trabajadores, a quienes les explicamos la situación. No contábamos con los recursos y no nos creyeron. Nosotros el año pasado tuvimos que afrontar una deuda gigante por todas las inversiones que hicimos en la estación y no teníamos un centavo cuando llegó la pandemia. Nos sentamos a hablar mil veces, evidentemente no creen lo que dijimos. Les hicimos una propuesta, con muchos hablamos personalmente y telefónicamente, y después lo hicimos a través del sindicato»; completó.