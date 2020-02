Calculan que más de 1.375.000 personas celebrarán San Valentín

País.- Más de 1.375.000 personas participarán de la celebración del Día de los Enamorados (Día de San Valentín) este viernes 14 de febrero, con un consumo promedio proyectado de $1.200, según los resultados de un informe de la consultora privada Focus Market elaborado para la CAME.

El informe considera un universo de 9.021 personas encuestadas de entre 18 y 65 años, con costos promedio de regalos o experiencias para la celebración que oscilan entre $60 y $3.500 en promedio.

Del relevamiento surge que primarán los servicios por sobre la adquisición de bienes, en contraposición a la tendencia de los Estados Unidos, el principal consumidor mundial de esta celebración.

Además, el hecho de que San Valentín tenga lugar este año en un día viernes se espera que favorezca el consumo durante el fin de semana, especialmente en actividades recreativas al aire libre.

Los principales destinos del consumo en esta fecha son los centros comerciales a cielo abierto (35%), seguidos por el comercio electrónico (30%); y en menor medida shoppings (24%), outlets (11%), supermercados (6%), entre otros.

"La gran participación del comercio electrónico en las ventas está asociado al alto volumen de transacciones en el comercio de servicios (bares, restaurantes, hoteles, spa, etc) para dicha jornada", afirma el informe de la consultora.

Los rubros con mayor proyección de participación en la demanda son experiencias (Día de Campo, Spa, Paseo en Barco, etc. con un 21%), desayunos o cenas a domicilio (16%) y restaurantes (15%), seguidos de hoteles y Spa (10%), perfumería (9%) y marroquinería, tarjetas y bijouterie, en menor porcentaje.

El sector gastronómico, uno de los más beneficiados por la fecha, se estima en el informe que registrará un consumo de 41 % para picadas, 17 % en Asado, 15 % Pescado y Mariscos, 10 % Pizza, y pastas, sushi y otros, en menor medida.